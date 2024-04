세상에 비호감 딱 두 명 있대, 대선후보![정미경의 이런영어 저런미국]

미국 대선에 쥐 세 마리가 등장한 까닭

미국이 선거 선진국이라구?

사실 말 많고 시끄러운 미국 선거

2008년 대선에서 승리한 버락 오바마 대통령. 백악관 홈페이지

Choose the Lesser Of Two Evils.”

(차악의 선택)

조 바이든 미국 대통령을 생각하면 가장 먼저 머리에 떠오르는 이미지는? ‘old’(늙었다). 도널드 트럼프 대통령은? ‘dangerous’(위험하다). 얼마 전 블룸버그 여론조사에 따르면 올해 대선에서 맞붙는 두 후보에 대한 미국인들의 생각은 이렇습니다. 긍정적인 이미지보다 부정적인 생각이 먼저 떠오른다는 겁니다. 그래서 4년 전 대선과 똑같은 구도로 진행되는 올해 대선에 불만인 유권자가 67%나 됩니다. 최근 역사에서 불만이 가장 적었던 선거로는 버락 오바마 대통령이 ‘hope and change’(희망과 변화)라는 긍정의 메시지를 발산한 2008년 대선이 꼽힙니다.올해 대선을 바라보는 미국 사회 분위기를 말해주는 유행어입니다. 두 명의 비호감 인물 중 덜 괴로운 쪽을 택해야 하는 상황을 말합니다. ‘the lesser of two evils’을 줄여서 ‘LOTE’라고 합니다. 이미 널리 알려진 격언이고 원칙입니다. 삶에서 대부분의 선택은 사실 한쪽이 엄청 좋아서라기보다 덜 나쁜 쪽인 경우가 많습니다. ‘lesser’(레써)는 ‘little’(작은)의 비교급입니다. ‘little’의 비교급은 ‘less’와 ‘lesser’ 두 개가 있습니다. ‘less’는 양, 액수의 적음을 말합니다. ‘less money’ ‘less sleep’ ‘less sugar’ 등이 있습니다. 반면 ‘lesser’는 숫자로 세기 힘든 질, 중요도의 낮음을 가리킵니다. ‘lesser punishment’(덜 무거운 처벌) ‘lesser-known’(덜 알려진) 등입니다. ‘evil’(악)은 추상적인 개념이므로 ‘lesser’가 옵니다.