WHO “중국발 데이터 누락에, 코로나19 기원 조사 결론 못내려”

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 기원을 조사 중인 세계보건기구(WHO)가 중국의 데이터 누락으로 결론을 내리지 못하는 것으로 9일(현지시간) 알려졌다.로이터통신에 따르면 WHO 산하 국제 과학자문그룹(SAGO)은 이날 발표한 보고서를 통해 모든 이용 가능한 데이터 분석 결과 코로나19 감염원인 코로나바이러스는 박쥐와 같은 동물에서 나왔을 것이라고 밝혔다. 이는 유엔이 지난해 코로나19 기원 조사 차 중국 방문 이후에 내린 결론과 유사했다.다만 자문단은 2019년 12월 중국 후베이성 우한시에서 코로나19 확진 사례가 최초 보고된 중국발 데이터 누락으로 해당 바이러스가 어떻게 인간에게 전염됐는지를 정확히 파악할 수 없었다며 데이터 부족으로 조사의 결론을 내릴 수 없었다고 말했다.보고서에는 코로나바이러스가 실험실 사건을 통해 인간에게 유입됐을 가능성에 대해 새로운 데이터가 제공되지 않았으며 이 가능성을 판단하기 위해서는 모든 합리적인 과학적 자료가 뒷받침돼야 한다고 적혀있다.이에 대해 중국 정부는 앞서 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장이 지난 2월 두 차례 서한을 통해 관련해 추가 데이터 제공을 요청한 데 대해 일부 데이터를 제공했다는 입장을 고수하고 있다고 로이터는 전했다.이 밖에 보고서 각주에 따르면 중국, 러시아, 브라질 자문위원들이 실험실 가설에 대한 추가 연구의 필요성에 대해 동의하지 않는 것으로도 확인됐다.아울러 WHO는 최초 발병 이래 시간이 지날수록 조사에서 명확한 결과를 도출하는데 어려움이 따를 것이란 우려를 제기하기도 했다. 마리아 반 케르호브 WHO 코로나19 기술팀장은 “시간이 오래 걸릴수록 더 힘들어진다”며 WHO는 끝까지 최선을 다할 것이라고 밝혔다.WHO는 지난해 10월 코로나19와 같이 세계적 대유행(팬데믹)을 일으킬 새로운 질병에 대비하기 위해 ‘새로운 병원체의 기원(조사)을 위한 국제 과학자문그룹(SAGO)을 출범해 코로나19 기원 조사를 진행하고 있다.(서울=뉴스1)