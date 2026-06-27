방탄소년단, 英 앨범차트 14주 연속 톱40…르아캣 ‘아바미’ 싱글차트 36위

글로벌 슈퍼그룹 ‘방탄소년단(BTS)’이 영국 오피셜 앨범 차트 톱100에서 장기집권하고 있다.
26일(이하 현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’은 오피셜 앨범차트 톱100 최신 차트(6월26일~7월2일)에서 39위를 차지했다.
지난 주보다 8계단 하락했으나 14주 연속 톱40이다. 앞서 방탄소년단은 ‘아리랑’으로 해당 차트 세 번째 정상에 올랐다.
‘르세라핌(LE SSERAFIM)’, ‘아일릿(ILLIT)’, ‘캣츠아이(KATSEYE)’ 등 하이브(HYBE) 걸그룹들의 컬래버레이션 싱글 ‘아이코닉 바이 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)’는 오피셜 싱글차트 톱100에 2주 연속 머물렀다.
지난 주 해당 차트에 22위로 데뷔했고, 이번 주엔 36위에 걸렸다.
캣츠아이 ‘핑키 업’은 이번 주 오피셜 싱글 톱100 77위를 차지하며 11주 연속 차트인했다. 글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든(GOLDEN)’은 이번 주 오피셜 싱글 톱100에서 지난 주보다 7계단 역주행해 42위를 차지했다. 해당 차트에 53주째, 즉 1년 넘게 머물렀다.
영국 솔(Soul) 팝 스타 올리비아 딘(Olivia Dean)이 영국 싱어송라이터 샘 펜더(Sam Fender)와 협업한 곡 ‘레인 미 인(Rein Me In)’이 이번 주에 오피셜 싱글차트 정상을 탈환했다.
미국 팝 스타 올리비아 로드리고의 ‘유 심 프리티 새드 포 어 걸 소 인 러브(YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE)’가 이 지난 주에 이어 이번 주 오피셜 앨범차트 1위다.
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