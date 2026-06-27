방탄소년단, 英 앨범차트 14주 연속 톱40…르아캣 ‘아바미’ 싱글차트 36위

  • 뉴시스(신문)

  • 입력 2026년 6월 27일 08시 04분

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글로벌 슈퍼그룹 ‘방탄소년단(BTS)’이 영국 오피셜 앨범 차트 톱100에서 장기집권하고 있다.

26일(이하 현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’은 오피셜 앨범차트 톱100 최신 차트(6월26일~7월2일)에서 39위를 차지했다.

지난 주보다 8계단 하락했으나 14주 연속 톱40이다. 앞서 방탄소년단은 ‘아리랑’으로 해당 차트 세 번째 정상에 올랐다.

‘르세라핌(LE SSERAFIM)’, ‘아일릿(ILLIT)’, ‘캣츠아이(KATSEYE)’ 등 하이브(HYBE) 걸그룹들의 컬래버레이션 싱글 ‘아이코닉 바이 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)’는 오피셜 싱글차트 톱100에 2주 연속 머물렀다.

지난 주 해당 차트에 22위로 데뷔했고, 이번 주엔 36위에 걸렸다.

캣츠아이 ‘핑키 업’은 이번 주 오피셜 싱글 톱100 77위를 차지하며 11주 연속 차트인했다.
글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든(GOLDEN)’은 이번 주 오피셜 싱글 톱100에서 지난 주보다 7계단 역주행해 42위를 차지했다. 해당 차트에 53주째, 즉 1년 넘게 머물렀다.

영국 솔(Soul) 팝 스타 올리비아 딘(Olivia Dean)이 영국 싱어송라이터 샘 펜더(Sam Fender)와 협업한 곡 ‘레인 미 인(Rein Me In)’이 이번 주에 오피셜 싱글차트 정상을 탈환했다.

미국 팝 스타 올리비아 로드리고의 ‘유 심 프리티 새드 포 어 걸 소 인 러브(YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE)’가 이 지난 주에 이어 이번 주 오피셜 앨범차트 1위다.

[서울=뉴시스]

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