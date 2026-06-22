BTS 제이홉, 슬리퍼 사이로 빼꼼…하트 양말 포인트 ‘남친룩’

방탄소년단(BTS) 제이홉이 공항을 사랑으로 물들였다. ⓒ 뉴스1

방탄소년단(BTS) 제이홉이 22일 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 프랑스로 출국하며 인사를 하고 있다. ⓒ 뉴스1

방탄소년단(BTS) 제이홉이 22일 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 프랑스로 출국하고 있다. 오렌지빛 하트 양말이 눈길을 끈다. ⓒ 뉴스1