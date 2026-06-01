어깨부터 옆구리까지…소유의 ‘상체 집중’ 루틴 전격 공개

가수 소유가 여름을 앞두고 탄탄하고 건강한 상체 라인을 만들기 위한 자신만의 운동 루틴을 공개해 화제를 모으고 있다.
지난 15일 소유는 자신의 유튜브 채널 ‘소유기 SOYOUGI’를 통해 상체 집중 운동 루틴을 상세히 소개했다. 소유는 “여름이 다가오고 있어 많은 분이 궁금해하시는 상체 루틴을 준비했다”며, 평소 꾸준히 실천 중인 다양한 어깨 및 등 운동 동작을 선보였다.
이번 영상에서 소유는 김정수 담당 트레이너와 함께 어깨의 볼륨감을 살리고 팔 라인을 정리하는 데 효과적인 운동을 중심으로 루틴을 구성했다.
먼저 소유는 W자 외회전 운동과 편측 밴드 외회전 운동을 선보였다. 밴드를 활용해 어깨를 바깥쪽으로 회전시키는 동작으로, 회전근개와 어깨 주변 안정화 근육을 강화하는 데 도움을 준다. 이는 라운드 숄더나 어깨 통증을 예방하는 데 효과적이다. 소유는 이어서 TRX 장비를 활용해 어깨 지구력과 전신 균형 능력을 향상시키는 TRX 어깨 지구력 운동을 소개했다.
후반부에는 복부와 옆구리 근육을 집중적으로 단련하는 동작이 포함됐다. 소유가 한 TRX 크런치·파이크 복합 운동은 크런치와 파이크 동작을 결합한 고난도 운동으로 복직근과 코어 근육을 효과적으로 자극한다. 동시에 어깨 안정성 향상에도 도움을 준다. 마지막으로 소유는 사이드 벤드를 통해 몸통을 옆으로 굽히는 동작을 통해 복사근과 척추기립근을 강화해 옆구리 라인을 정리했다.
다양한 각도와 강도로 상체 근육을 골고루 자극하는 루틴은 근육의 크기를 키우고 기능을 향상시키는 데 매우 효과적이다. 미국 코네티컷 대학교 운동학과 인간 퍼포먼스 연구소 소속 윌리엄 J. 크레이머(William J. Kraemer)가 의학 및 생명과학 논문 데이터베이스 펍메드(PubMed)에 발표한 ‘저항 운동의 건강 및 피트니스 효과(Resistance Training for Health and Fitness)’ 연구에 따르면, 같은 근육이라도 여러 운동을 조합해 다양한 방향에서 자극을 주면 한 가지 동작만 반복할 때보다 근육 속 신경 효율과 근섬유 활용도가 훨씬 높아진다.
소유가 제안한 이번 루틴처럼 기본 원칙을 지키면서도 부위별로 세밀하게 자극을 나누는 방식은 탄탄한 몸매를 잡을 수 있는 과학적인 운동 전략이다.
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