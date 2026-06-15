‘짠한형’ 고우림 “♥김연아, 재능·신체 남달라”…근황 언급도

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유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 15일 방송

유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
고우림이 아내 김연아에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

15일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’에는 그룹 포레스텔라 멤버 손태진, 조민규, 고우림이 출연해 MC 신동엽, 정호철을 만났다.

이 자리에서 손태진이 김연아의 피겨스케이팅 선수 시절을 떠올리며 “노래나 음악에 대한 깊이가 남다른 게 음악을 선정하는 게 좀 다르더라. 정말 좋아하는 노래 중 하나가 ‘어릿광대를 보내주오’인데, ‘어떻게 그 노래할 생각 했지?’ (보통은) 뭔가 좀 자극적이고 그런 걸 많이 하다 보니까, 그런데 늘 클래식과 접점이 있던 선곡이라서 ‘음악에 대한 깊이 남다르구나’ 느꼈다”라고 했다.

유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처

이를 들은 고우림이 입을 열었다. 그가 아내 김연아를 떠올리며 “되게 사람이 갖고 있는 재능이라든지 신체 기능적인 이런 모든 게 평범한 사람보다 좀 더 위에 있는 것 같다”라고 고백했다. 아울러 “감기 같은 것도 되게 안 걸리고, 되게 건강하다, 회복도 빠르고”라면서 은퇴 후 근황도 언급했다.

고우림이 “은퇴하고 관리를 엄청나게 하진 않지만 딱 튼튼하게 신체를 잘 유지하고 있고, 되게 건강하다”라고 전했다. 그러자 신동엽이 “다르겠지, 세계 1등인데~”라며 고개를 끄덕였다.

(서울=뉴스1)

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