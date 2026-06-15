‘짠한형’ 고우림 “♥김연아, 재능·신체 남달라”…근황 언급도

15일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’에는 그룹 포레스텔라 멤버 손태진, 조민규, 고우림이 출연해 MC 신동엽, 정호철을 만났다.
이 자리에서 손태진이 김연아의 피겨스케이팅 선수 시절을 떠올리며 “노래나 음악에 대한 깊이가 남다른 게 음악을 선정하는 게 좀 다르더라. 정말 좋아하는 노래 중 하나가 ‘어릿광대를 보내주오’인데, ‘어떻게 그 노래할 생각 했지?’ (보통은) 뭔가 좀 자극적이고 그런 걸 많이 하다 보니까, 그런데 늘 클래식과 접점이 있던 선곡이라서 ‘음악에 대한 깊이 남다르구나’ 느꼈다”라고 했다.
이를 들은 고우림이 입을 열었다. 그가 아내 김연아를 떠올리며 “되게 사람이 갖고 있는 재능이라든지 신체 기능적인 이런 모든 게 평범한 사람보다 좀 더 위에 있는 것 같다”라고 고백했다. 아울러 “감기 같은 것도 되게 안 걸리고, 되게 건강하다, 회복도 빠르고”라면서 은퇴 후 근황도 언급했다.
고우림이 “은퇴하고 관리를 엄청나게 하진 않지만 딱 튼튼하게 신체를 잘 유지하고 있고, 되게 건강하다”라고 전했다. 그러자 신동엽이 “다르겠지, 세계 1등인데~”라며 고개를 끄덕였다.
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