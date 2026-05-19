NCT 태용, 정규 1집 글로벌 차트 석권…올라운더 저력 입증

그룹 NCT(엔시티) 태용이 첫 정규 앨범을 통해 솔로 아티스트로서의 독보적인 영향력을 다시 한번 확인시켰다. 태용은 새 앨범 발매와 동시에 국내외 주요 음반 및 음원 차트 정상에 오르며 성공적인 컴백 포문을 열었다.
지난 18일 오후 6시 베일을 벗은 태용의 첫 정규 앨범 ‘와일드’(WYLD)는 국내 음반 차트인 써클차트 리테일 앨범 차트 1위를 차지했다. 이와 함께 동명의 타이틀곡 ‘와일드’는 벅스 실시간 차트 1위에 이름을 올렸으며, 일본 AWA 실시간 급상승 차트에서는 수록된 10곡 전곡이 1위부터 10위까지 나란히 줄 세우기를 기록하는 기염을 토했다.
글로벌 플랫폼에서의 화력도 거셌다. 이번 앨범은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 칠레, 폴란드, 인도, 말레이시아, 스리랑카, 인도네시아, 태국, 필리핀 등 8개 지역 1위를 기록한 것을 시작으로 호주, 대만, 베트남, 일본, 홍콩, 아랍에미리트, 튀르키예 등 총 15개 지역에서 톱10에 진입했다. 타이틀곡 ‘와일드’ 역시 아이튠즈 톱 송 차트에서 아르헨티나, 홍콩, 인도네시아, 태국, 대만, 라오스, 말레이시아, 필리핀 등 8개 지역 정상을 밟으며 세계적인 인기를 증명했다.
태용이 프로듀싱 전반에 참여한 정규 1집 ‘와일드’는 그의 음악적 세계관과 서사를 집약한 총 10개의 트랙으로 구성됐다. 타이틀곡 ‘와일드’는 야생 동물의 본능적인 움직임에서 모티프를 얻은 힙합 장르의 곡이다. 타격감 있는 래핑과 폭발적인 보컬이 강렬한 리듬과 어우러져 중독성을 자아내며, 아티스트로서 축적해온 자아를 야성적으로 표현한 노랫말에는 목표를 향해 거침없이 전진하겠다는 포부를 담아냈다.
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