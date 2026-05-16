아이유, 생일 맞아 3억 또 기부…선한 영향력

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  • 입력 2026년 5월 16일 12시 55분

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배우 겸 가수 아이유 ⓒ 뉴스1
배우 겸 가수 아이유 ⓒ 뉴스1
가수 겸 배우 아이유(IU)가 3억 원을 기부하며 선한 영향력을 전파했다.

16일 소속사 EDAM엔터테인먼트는 “아이유가 생일을 맞아 ‘아이유애나’(아이유+팬덤명 유애나) 이름으로 총 3억 원을 기부했다”라고 전했다.

기부금은 서울아산병원에 1억 원, ‘함께걷는아이들’, ‘어르신의 안부를 묻는 우유배달’, ‘한국미혼모가족협회’, ‘따뜻한동행’에 각각 5000만 원씩 전달됐다. 이번 기부금은 경제적 어려움을 겪고 있는 환자 지원, 아동·청소년 교육 및 문화 지원, 홀몸 어르신 돌봄, 취약계층 미혼모 가정 지원, 장애인을 위한 첨단보조기구 지원 등 다양한 계층을 위한 실질적인 지원에 사용될 예정이다.

아이유는 데뷔 기념일, 생일, 연말연시 등 뜻깊은 날마다 ‘아이유애나’ 이름으로 기부를 이어왔다. 최근 어린이날에도 아동·청소년을 위해 1억 원을 기부한 바 있다.

한편 아이유는 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’(극본 유지원/연출 박준화, 배희영)에 출연 중이다. ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 고작 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 드라마다. 16일 오후 9시 40분 최종회가 방송된다.

(서울=뉴스1)

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