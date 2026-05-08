‘이상한 과자 가게 전천당’, 5월 29일 개봉…라미란 vs 이레 연기 대결

배우 라미란 주연 영화 ‘이상한 과자 가게 전천당’(감독 박봉섭)이 오는 29일 개봉을 확정했다.
배급사 플러스엠 엔터테인먼트는 8일 이같이 밝히며 ‘이상한 과자 가게 전천당’의 메인 포스터 및 메인 예고편을 공개했다.
‘이상한 과자 가게 전천당’은 소원을 들어주는 과자 가게 전천당에 행운의 동전을 지닌 손님들이 찾아오면서 벌어지는 이야기를 그린 판타지 드라마다. 동명 소설을 원작으로 하는 이 영화는 국내에서 실사로 제작돼 5월 극장 공개 후, 하반기에 12부작 시리즈로 공개된다.
메인 포스터는 신비로운 기운이 감도는 전천당을 배경으로 은빛 머리에 수려한 한복 자태를 자랑하는 전천당 주인 홍자와 어둠의 카리스마를 풍기는 화앙당 주인 요미의 극명한 대비를 담아냈다. 전천당의 마스코트이자 집사 고양이를 안은 채 인자한 미소를 짓는 라미란의 모습과 올블랙 스타일링을 한 채 차가운 눈빛을 드러내는 이레의 모습은 원작 소설에서 그대로 튀어나온 듯한 싱크로율을 자랑한다.
함께 공개된 메인 예고편에서는 라미란과 이레의 팽팽한 연기 대결이 펼쳐진다.
한편 일본의 히로시마 레이코 작가가 집필한 원작 아동 판타지 시리즈 ‘이상한 과자 가게 전천당’는 전 세계 1100만 부, 국내 200만 부 이상의 판매고를 기록했다. 행운의 동전과 소원을 이뤄주는 신비롭고 기묘한 과자 가게라는 매력적이고 독특한 세계관을 통해 아이들뿐 아니라 어른들을 사로잡았다.
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