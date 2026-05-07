‘닥터 섬보이’ 이재욱, 섬마을 공중보건의사로 변신…첫 환자부터 당황

7일 ENA 새 월화드라마 ‘닥터 섬보이’(극본 김지수/ 연출 이명우) 측은 섬마을의 공중보건의사 도지의로 변신한 이재욱의 모습을 담은 첫 스틸컷을 외부에 선보였다.
‘닥터 섬보이’는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 ‘편동도’에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 비밀 많은 간호사 육하리(신예은 분)가 선사할 메디컬 휴먼 로맨스다.
스틸컷 속에는 먼저 수술을 집도하는 도지의의 모습이 시선을 사로잡는다. 흔들림 없는 손놀림은 ‘성형외과 의사’ 도지의의 면모를 엿볼 수 있게 한다.
하지만 대한민국 보충역 공중보건의사인 그가 모두가 기피하는 섬 편동도로 발령받으며, 새로운 난관에 봉착한다.
이재욱은 ‘닥터 섬보이’ 측을 통해 도지의 캐릭터에 대해 “공부 외에는 세상 경험이 많지 않았던 인물”이라고 설명하면서 “도지의는 낯선 환경과 상황 앞에서 모든 것을 어렵고 두렵게 느낀다, 그런 도지의의 서툴고 짠 내 나는 면, 허당 같은 인간적인 매력을 자연스럽게 보여드리려고 노력했다”라고 밝혀 과연 그가 완성한 도지의가 어떤 모습으로 선보여질지 기대가 커진다.
‘닥터 섬보이’는 오는 6월 1일 오후 10시 ENA에서 처음 방송되며, KT 지니 TV와 디즈니 플러스에서도 시청할 수 있다. 이재욱 외에도 신예은, 홍민기, 이수경, 김윤우 등이 출연한다.
한편 이재욱은 지난 2018년 tvN 드라마 ‘알함브라 궁전의 추억’으로 데뷔한 후 ‘어쩌다 발견한 하루’ ‘환혼’ ‘로얄로더’ ‘탄금’ ‘마지막 썸머’ 등에 출연하면서 연기 활약을 이어오고 있다. 오는 18일 군 입대를 앞두고 있기도 하다.
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