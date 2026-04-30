BTS, ‘아리랑’ 부산 공연 선예매 전석 매진…4년 만의 ‘금의환향’

그룹 방탄소년단(BTS)의 부산 공연이 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 명실상부한 글로벌 톱 아티스트의 위용을 과시했다.
방탄소년단은 오는 6월 12일과 13일 양일간 부산 아시아드 주경기장에서 ‘BTS 월드 투어 ’아리랑‘ 인 부산’(BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN)을 개최한다. 지난 29일 진행된 팬클럽 멤버십 선예매는 2회차 전석이 완판됐으며, 이는 앞선 고양 공연을 비롯해 일본, 북미, 유럽 투어의 퍼펙트 매진 행렬을 잇는 기록이다.
특히 이번 공연은 2022년 10월 이후 3년 8개월 만에 같은 무대를 다시 찾는다는 점에서 의미가 깊다. 이곳은 멤버들의 군 입대 전 마지막 완전체 공연이 열렸던 장소이자, 공연 둘째 날인 6월 13일이 팀의 데뷔 기념일이라는 점에서 팬들에게 남다른 상징성을 갖는다.
공연의 열기는 무대를 넘어 도시 전역으로 확장된다. 방탄소년단은 6월 5일부터 21일까지 부산 전역에서 대규모 시티 프로젝트인 ‘BTS 더 시티 아리랑’(BTS THE CITY ARIRANG)을 진행한다. 도시 전체를 하나의 거대한 문화 거점이자 테마파크처럼 즐길 수 있도록 구성된 이 프로젝트는 지난 3월 서울에서 시작되어 라스베이거스를 거쳐 부산에서 정점을 찍을 예정이다.
투어의 파급력은 해외 차트의 역주행까지 이끌어냈다. 30일 일본 오리콘이 발표한 ‘주간 스트리밍 급상승 랭킹’에 따르면, 방탄소년단이 2017년 발표한 일본 곡 ‘크리스탈 스노우’(Crystal Snow)가 1위를 차지했다. 이는 최근 열린 도쿄돔 공연에서 즉흥적으로 선보인 무대가 화제를 모으며 9년 만에 차트에 재진입한 결과로, 공연의 저력이 음원 소비로 직결된 사례다.
북미 투어 역시 열기가 뜨겁다. 최근 탬파 공연에서 19만 관객과 호흡한 방탄소년단은 신곡 ‘보디 투 보디’(Body to Body) 무대 중 한국 민요 ‘아리랑’ 떼창을 이끌어내며 글로벌 문화적 영향력을 입증했다. 이어질 엘파소 공연에 대해 현지 카운티 위원회는 ‘엘파소 BTS 위크엔드’(El Paso BTS Weekend)를 선포하고 이들에게 상을 수여하는 등 뜨거운 환영 인사를 전하고 있다.
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