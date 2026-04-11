방탄소년단, 英 싱글차트 3곡 동시진입 유지…로제 ‘아파트’ 재진입

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‘케이팝 데몬 헌터스’ OST도 3곡 동시 차트인

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글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 정규 5집 ‘아리랑(arirang)’ 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)이 영국 오피셜 싱글 차트 톱100에서 3주 연속 톱20에 들었다.

10일(이하 현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 ’스윔‘은 오피셜 앨범차트 톱100 최신 차트(10~16일) 18위를 차지했다.

해당 곡은 2주 전 방탄소년단 해당 차트 자체 최고 순위인 2위로 진입했다.

오피셜 차트는 미국 빌보드와 함께 세계 양대 팝 차트로 통하며 권위를 인정 받는다.

이와 함께 ’아리랑‘ 오프닝 트랙인 ’보디 투 보디(Body to Body)‘는 이번 주에 72를 차지하며 3주 연속 진입했다. ’아리랑‘의 또 다른 수록곡인 ’2.0‘이 이번 주에 94위로 새로 진입했다. 방탄소년단은 이에 따라 이번 주에도 오피셜 싱글 차트에 동시에 3곡을 올려놨다.

2주 전 오피셜 앨범차트 정상에 올랐던 ’아리랑‘은 지난 주 4위를 거쳐 이번 주에 5위를 차지하며 역시 3주 연속 톱5를 기록했다. 방탄소년단은 ’아리랑‘으로 해당 차트 세 번째 정상에 올랐다.
글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ’케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)‘ 속 가상 걸그룹 ’헌트릭스‘의 ’골든(GOLDEN)‘이 이번 주 오피셜 싱글 톱100에서 지난 주보다 1계단 상승한 22위를 차지했다. 해당 차트에 42주째 머물렀다. 특히 ’골든‘은 최근 미국 ’제 98회 아카데미 시상식‘에서 주제가상을 받은 만큼, 당분간 순위권을 지킬 것으로 보인다.

헌트릭스의 또 다른 곡인 ’테이크 다운‘ 역시 6계단 상승해 81위에 걸렸다. 해당 차트 10주째 진입이다. 극 중 헌트릭스의 라이벌 그룹인 ’사자 보이즈‘의 ’소다팝‘은 13계단 역주행해 74위다. 이 차트에 통산 21주째 들어왔다. 이에 따라 이번 주에도 ’케이팝 데몬 헌터스‘ OST 3곡이 동시 차트인했다.

K팝 간판 걸스룹 ’블랙핑크‘ 멤버 겸 솔로가수 로제(Rosé)와 미국 팝스타 브루노 마스(Bruno Mars)의 협업곡 ’아파트(APT.)‘는 여전히 강력한 뒷심을 발휘하며, 이번 주 싱글차트에 80위로 재진입했다. 해당 차트에 통산 67주째 머물렀다.

[서울=뉴시스]

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