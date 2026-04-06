키스오브라이프 컴백, ‘Who is she’

새 싱글 ‘Who is she’는 제목처럼 단순하지만 상징적인 질문을 주제로 지금까지 이들을 둘러싼 질문과 시선을 관통하는 ‘아티스트로서의 본질’에 집중했다. ‘Who is she’와 ‘Don’t mind me‘ 두 곡이 수록된 이번 앨범은 하나의 흐름을 만들어내며 이들만의 고유한 매력을 더욱 돋보이게 만든다.
타이틀곡 ’Who is she‘는 2000년대 댄스 팝의 직관적인 구성을 세련되게 풀어낸 댄스곡으로 밀레니엄 세대의 느낌을 현대적으로 재구성하며 신선함을 더했다. 무대에 오르는 순간 각성하는 아티스트의 모습을 중독적인 사운드와 멤버들의 매력적인 보이스로 표현했다.
수록곡 ’Don‘t mind me’는 이별 후 혼자가 된 자유로움 속 느끼는 행복을 담아낸 곡으로 ‘나를 위한 성대한 파티’를 테마로 생동감 넘치는 에너지와 감각적인 브라스 사운드, 펑키한 리듬이 더해지며 듣는 이들에게 산뜻함을 전한다. 또 뮤직비디오에서는 타인의 규정 속 ‘언더독’의 위치에 있는 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 모습이 담긴다. 이들은 감시와 통제된 앵글 속 외부의 시선에서 관찰당하지만 퍼포먼스를 통해 스스로의 리듬을 따르고 아티스트로서 숨길 수 없는 존재감과 에너지를 발산하며 대체 불가능한 존재감을 각인시킨다.
‘인공호흡’이라는 캐치프레이즈 아래 자신들의 자유와 자아를 담아낸 감각적인 음악과 퍼포먼스로 자신들을 증명해왔던 이들은 신보를 통해 초심을 다잡고 대중에게 아티스트로서 새로운 챕터를 연다.
KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오늘(6일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 신보 ‘Who is she’를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나선다.
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