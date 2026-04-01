SMTR25, ‘응답하라 하이스쿨’ 팝업 오픈

SMTR25 예능 ‘응답하라 하이스쿨’ 팝업 스토어는 오는 4월 10일부터 19일까지, 총 10일간 서울 성수동 SM엔터테인먼트 본사 지하 1층에 위치한 광야 서울(KWANGYA SEOUL)에서 진행된다.
‘응답하라 하이스쿨’은 1990년, 2000년, 2010년 그때 그 시절 학교생활을 즐기는 SMTR25 15명의 실력과 매력을 보여주는 리얼리티 예능 프로그램으로, 이번 팝업은 교실 안으로 들어온 듯한 몰입감을 구현한 공간 구성과 다양한 소품들로 SMTR25의 풋풋한 청춘을 만끽할 수 있다.
또 현장에서는 우정고 로고 후드 집업과 스웨트 팬츠, 티셔츠, 포토 프레임, 데코 스티커, 포스트 카드 팩, 아크릴 키링 등 프로그램 관련 MD들을 구매할 수 있는 것은 물론, SMTR25를 향한 응원의 메시지를 남길 수 있는 메시지 월과 포토존도 조성되어 있어, 팬들의 발길을 끌 것으로 보인다.
‘응답하라 하이스쿨’은 SMTR25의 한비(HANBI), 송하(SONGHA), 다니엘(DANIEL), 현준(HYUNJUN), 하민(HAMIN), 재원(JAEWON), 우린(WOOLIN), 니콜라스(NICHOLAS), 캇쇼(KASSHO), 저스틴(JUSTIN), 하루타(HARUTA), 사다하루(SADAHARU), 찰리(CHARLIE), 카친(KACHIN), 타타(TATA)가 출연 중이며, 매주 금요일 저녁 8시 20분 Mnet과 엠넷플러스(Mnet Plus)를 통해 시청 가능하다.
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