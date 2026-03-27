하츠투하츠, ‘RUDE!’ 리믹스 싱글 공개

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)의 싱글 ‘RUDE!’가 리믹스 버전으로 오늘(27일) 오후 6시 공개된다.
‘iScreaM Vol.39 : RUDE! Remixes’는 대세 걸그룹 하츠투하츠의 싱글 ‘RUDE!’를 국내 댄스 뮤직 씬을 대표하는 여성 아티스트 Silly Silky(실리 실키)와 yunji(윤지)가 각자의 시선으로 새롭게 재해석한 앨범이다.
이번 ‘RUDE!’ 리믹스는 두 여성 프로듀서 Silly Silky와 yunji의 감각적인 터치를 거쳐, 원곡의 발랄한 에너지를 보다 입체적인 스펙트럼으로 넓혀냈다. 클래식 하우스 특유의 정취에 밀도 높은 사운드 디자인을 덧입혀 우아한 바이브를 완성한 Silly Silky 버전과, 개러지 팝과 투스텝 기반의 전개로 독창적인 그루브를 빚어낸 yunji 버전이 수록되어 전혀 다른 질감의 매력적인 사운드스케이프를 완성해 냈다. 음원 발매와 함께 각 리믹스 트랙의 매력을 극대화해 줄 두 편의 뮤직비디오도 공개될 예정이다. ‘RUDE! (Silly Silky Remix)’는 디스코 행성으로 향한 FOCUS 디바의 몽환적인 스페이스 드라이빙 여정을 감각적인 영상미로 담아냈고, ‘RUDE! (yunji Remix)’는 특촬물의 키치함을 살려 고전 거대 괴수와 맞서 싸우는 로봇 전대물 콘셉트로 제작되어 다채로운 볼거리를 선사한다.
지난 2월 발매된 하츠투하츠의 ‘RUDE!’는 리드미컬한 그루브와 통통 튀는 신스 사운드가 특징인 하우스 기반의 댄스 곡으로, 스포티파이 한국 데일리 톱 송 및 위클리 톱 송 차트 1위, 애플뮤직 한국 TOP100 1위, 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 신곡 차트, 유행 지수 차트, K팝 주간 차트 1위 등 각종 글로벌 차트 1위와 음악방송 5관왕 달성 등 연일 새로운 기록을 쓰고 있다.
‘iScreaM’은 SM엔터테인먼트 산하 댄스 뮤직 레이블 ScreaM Records(스크림 레코즈)가 진행하는 리믹스 음원 공개 프로젝트로, SM 아티스트의 곡을 새롭게 즐길 수 있는 리믹스곡들을 선보이고 있다.
댓글 0