영파씨, 밤샐 준비 완료

그룹 영파씨(정선혜, 위연정, 지아나, 도은, 한지은)가 디지털 싱글 ‘we don’t go to bed tonight‘의 콘셉트 트레일러를 공개했다.
영상에는 누군가 에너지 드링크 캔을 망설임 없이 발로 밟는 모습이 담겨 눈길을 끈다. 단순하면서도 직관적인 액션을 통해 신곡이 지닌 강렬한 에너지를 암시, 향후 공개될 콘텐츠에 대한 기대감을 끌어올렸다.
특히, “멋쟁이 나타나 이태원”이라는 가사 일부가 삽입돼 영파씨 특유의 트렌디한 매력을 예고했다. 영상은 원형 구조의 타이틀곡 로고가 나타나는 것으로 마무리돼 궁금증을 배가했다.
’we don‘t go to bed tonight’은 영파씨가 약 2개월 만에 선보이는 싱글이다. 데뷔 이래 꾸준히 작사, 작곡에 참여하며 자전적인 이야기를 음악에 녹여온 영파씨는 정통 힙합 사운드를 기반으로 장르의 경계를 유연하게 확장해 왔다. ‘we don’t go to bed tonight‘은 영파씨가 지금까지 발표한 곡들 중 가장 신나는 트랙으로, 또 한 번의 음악적 도약을 예고한다.
영파씨의 디지털 싱글 ’we don‘t go to bed tonight’은 오는 4월 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
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