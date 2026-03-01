차지연, ‘현역가왕3’ 준우승→뮤지컬 ‘서편제’ 연습실 금의환향

뮤지컬 배우 차지연이 ‘현역가왕3 갈라쇼’에서 결승전 직후 뮤지컬 연습실을 찾아간 모습을 공개했다.
17일 오후 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘현역가왕3 갈라쇼’에서는 ‘현역가왕3’ 결승전 뒷이야기가 공개됐다.
뮤지컬 톱배우에서 ‘현역가왕3’에서 준우승에 이름을 올린 차지연. 차지연은 “주위에서 축하한다는 말씀 많이 해주시고 응원을 정말 많이 해주셨다”라며 “바로 내일 선곡 미팅하러 가야 할 것 같은데 끝나니까 내심 또 아쉽네요”라고 고백했다.
차지연은 결승전 다음날 16년 동안 참여 중인 뮤지컬 ‘서편제’ 연습 현장을 찾아 시선을 모았다. 뮤지컬 동료들이 차지연의 준우승을 함께 축하하며 환호를 보냈다. 이에 차지연은 ‘한일가왕전’에 한국 대표로 출격하는 소식을 전하기도. 차지연은 뮤지컬 배우 데뷔 이후, ‘현역가왕3’로 또 한 번의 새 삶을 선물 받은 것 같다고 소감을 밝히며 “끝까지 최선을 다할 테니 많은 응원과 사랑 부탁드립니다”라고 전했다. 이날 차지연은 ‘테스형!’, ‘성은 김이요’ 등의 무대를 선사하며 ‘갈라쇼’의 열기를 더했다.
한편 MBN ‘현역가왕3 갈라쇼’는 ‘현역가왕3’ TOP10 홍지윤-차지연-이수연-구수경-강혜연-김태연-솔지-금잔디-홍자-빈예서가 펼치는 종영 기념 갈라쇼다.
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