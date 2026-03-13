있지 유나, 눈부셔

그룹 ITZY(있지) 유나가 솔로 데뷔 앨범 ‘Ice Cream’(아이스크림) 몽환미가 돋보이는 마지막 콘셉트 사진을 공개했다.
이번 사진에서 유나는 화이트 드레스 스타일링으로 영롱한 분위기를 자아내 시선을 사로잡았다. 신비롭고 우아한 무드와 당당하고 자신감 넘치는 자태가 어우러져 판타지 비주얼을 완성했다.
새 앨범에는 동명 타이틀곡 ‘Ice Cream’을 필두로 ‘B-Boy’(비보이), ‘Blue Maze’(블루 메이즈), ‘Hyper Dream’(하이퍼 드림)까지 총 4곡이 수록된다. ITZY 막내로서 무대 장악력과 특유의 밝고 건강한 에너지로 사랑받고 있는 유나는 최근 tvN 드라마 ‘언더커버 미쓰홍’으로 연기 도전까지 성공적으로 마치며 다재다능한 역량을 보여줬다. 리더 예지에 이어 ITZY 두 번째 솔로 주자로 나선 유나는 솔로 아티스트로서 무한한 잠재력을 발휘하고 K팝 팬심을 달콤하게 녹일 것으로 기대가 모인다.
유나의 솔로 데뷔작 ‘Ice Cream’과 동명 타이틀곡은 3월 23일 오후 6시 정식 발매된다. 당일 오후 5시에는 카운트다운 라이브를 진행하고 팬들과 컴백 전야를 함께한다.
