2군 떨어진 307억 사나이

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최고액 계약 노시환 헛스윙 연발
간판 타자 침묵에 희생번트 사인도

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 프로야구 KIA와 한화의 경기. 4회말 무사 주자 1, 2루 상황에서 한화 6번 타자 노시환(26·사진)이 타석에 들어서자 김재걸 주루 코치(54)가 희생번트 사인을 냈다. 개막 후 전날까지 11경기 연속해 4번 타자로 출전했던 노시환은 투수 앞 희생번트로 이 타석을 마쳤다. 노시환이 희생번트를 기록한 건 2020년 6월 20일 창원 NC전 이후 거의 6년 만이었다.

두 달 전만 해도 상상하기 힘든 장면이었다. 한화는 2월 22일 노시환과 11년 총액 307억 원에 비(非)자유계약선수(FA) 계약을 맺었다. 프로야구 역사상 최장기간 및 최고액 계약이었다. 그러나 시즌에 돌입한 후 노시환의 모습은 기대 이하다. 올해 연봉 10억 원을 받는 노시환은 12일까지 13경기에 나와 타율 0.145(55타수 8안타), 3타점에 그쳤다. 홈런은 한 개도 치지 못했다. 한화는 13일 결국 “타격 메커니즘 재정비가 필요하다”면서 노시환을 퓨처스리그(2군)로 내렸다.

노시환의 타격이 흔들린다는 건 헛스윙 비율을 봐도 알 수 있다. 한국야구위원회(KBO) 공식 통계 업체 ‘스포츠투아이’에 따르면 노시환은 이번 시즌 방망이를 128번 휘둘렀는데 그중 42번(32.8%)이 헛스윙이었다. 노시환은 지난해까지 통산 헛스윙률 25%를 기록했던 타자다. 이번 시즌 헛스윙이 1.3배 이상으로 늘어난 것이다. 그 탓에 볼넷을 5개 얻어내는 동안 삼진은 리그에서 가장 많은 21개를 당했다. 한화 4번 타자 출신 김태균 KBSN스포츠 해설위원은 유튜브를 통해 “(노시환이) 자기만의 타격 메커니즘과 루틴이 잡혀 있지 않은 상태인 것 같다”며 “무엇이 정답인지, 어떤 스윙이 맞는지 잘 모르고 있어 슬럼프를 빠르게 끊고 가기 어렵다”고 진단했다. 중심 타자가 흔들리면 팀도 흔들리는 게 당연한 일. 시즌 개막 전 LG, 삼성과 함께 ‘3강’ 후보로 꼽혔던 한화는 이날 현재 6승 7패(승률 0.462)로 5할 승률도 맞추지 못하고 있다. 순위는 공동 5위지만 3개 팀이 같은 자리라 언제 하위권으로 떨어져도 이상하지 않다.

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이소연 기자 always99@donga.com
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