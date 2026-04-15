주호영, 무소속 출마 여부 “어느 정도 결정, 상황 보고 있다”

국민의힘 주호영 의원이 15일 6·3 지방선거 대구시장 선거에 무소속으로 출마하는 것과 관련해 “어느 정도 결정은 됐는데 그것을 고정불변한 걸로는 여기지 않고 상황을 보고 있다”고 밝혔다. 주 의원은 앞서 국민의힘 대구시장후보 경선에서 컷오프(공천배제) 됐다.
주 의원은 이날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “무소속으로 출마할 것이냐 말 것이냐에 답을 잘하지 않는 이유는 공천 난맥상 문제점을 집중적으로 알려야 하는데 무소속 나온다, 안 나온다 하는 순간에 관심이 그쪽으로 옮겨가 버리기 때문”이라며 이같이 말했다.
그는 무소속 출마 관련 당 안팎의 분위기에 대해 “당 분열에 3자가 나오면 필패다. 당 분열의 책임을 혼자 뒤집어쓰지 말고 이번에는 참으라는 분도 절반쯤 되고, 지금 민심이 들끓고 있으니까 그걸 잘 포착해서 무소속으로 무조건 나와야 한다는 분들의 의견이 팽팽하게 갈라져 있다”고 전했다.
주 의원은 이날 부산 북갑 출마를 사실상 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표와 관련해 “주한(주호영 대구시장 무소속 출마-한동훈 전 대표 대구 수성갑 출마) 연대는 끝났지만 보수 재건 노력이 결실로 이어졌으면 좋겠다”면서 국민의힘 ‘부산 북갑 무공천’이 필요하다고 했다. 앞서 국민의힘 지도부는 이 제안을 일축한 바 있다.
그는 “넓게 보고 더불어민주당 의원이 부산 북갑에서 당선되는 것이 좋은지 한 전 대표가 당선되는 것이 좋은지 선택하라고 하면 답은 있다”면서 이같이 말했다. 이어 “부산 북갑은 민주당 전재수 의원이 3번이나 이긴 민주당 우세 지역”이라며 “국민의힘 후보 혼자 나가도 이길지 모르는데 한 전 대표가 나가 있고 우리가 후보를 내면 민주당이 당선될 것은 불을 보듯 뻔하다”고 지적했다.
그러면서 “민주당이 당선되도록 둘 것이냐, 범보수인 한 전 대표가 당선되는 것이 맞느냐를 보고 판단해야 한다”면서 “이전투구를 하면 좋아할 사람은 민주당과 이재명 정권밖에 더 있겠나”라고 덧붙였다.
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