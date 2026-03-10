몬스타엑스, 7년만의 태국 공연 성료

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 방콕 공연을 성공적으로 마치며 본격적인 아시아 투어의 포문을 열었다.
몬스타엑스는 지난 7일(현지 시간) 태국 방콕 썬더돔 무앙 통 타니(Thunderdome Muang Thong Thani)에서 ‘2026 몬스타엑스 월드 투어 [더 엑스 : 넥서스] 인 방콕(2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN BANGKOK)’을 개최했다.
이번 공연은 2026년 몬스타엑스의 새로운 월드 투어 ‘더 엑스 : 넥서스’ 아시아 투어의 첫 무대이자, 2019년 월드 투어 ‘위 아 히어(WE ARE HERE)’ 이후 약 7년 만에 태국에서 열린 단독 공연이었다.
몬스타엑스는 ‘드라마라마(DRAMARAMA)’로 화려한 오프닝을 장식했다. 이어 ‘러브 킬라(Love Killa)’, ‘러시 아워(Rush Hour)’로 몬스타엑스의 ‘근본’을 보여주는 타이틀곡 무대를 이어갔고, ‘론 레인저(LONE RANGER)’와 ‘캐치 미 나우(Catch Me Now)’까지 연달아 선보이며 분위기를 단숨에 끌어올렸다.
멤버들은 오랜만에 만난 태국 몬베베를 위해 연습해 온 태국어로 인사를 건네며 팬들과 적극적으로 교감했다. 이어 스탠드 마이크를 활용한 ‘미들 오브 더 나잇(MIDDLE OF THE NIGHT)’ 무대로 몬스타엑스만의 감성을 전했고, ‘디나이(Deny)’, ‘앤드(AND)’로 다채로운 음악적 색깔을 드러냈다. 또한, 지난해 9월 발매한 미니 앨범 ‘더 엑스(THE X)’의 ‘두 왓 아이 원트(Do What I Want)’와 ‘엔 더 프론트(N the Front)’, 주헌의 자작곡 ‘투스칸 레더(Tuscan Leather)’를 태국 팬들에게 처음으로 선보이며 공연의 열기를 최고조로 끌어올렸다. 그 열기를 이어 솔로 무대가 펼쳐졌다. 셔누는 ‘어라운드 & 고(Around & Go)’로 무대를 가득 채우는 존재감을 드러냈고, 기현은 ‘하울링(Howling)’으로 탄탄한 보컬과 카리스마를 보여줬다. 형원은 몽환적인 매력의 ‘노 에어(NO AIR)’로 유려한 퍼포먼스를 펼쳤으며, 민혁은 기타 연주를 더한 ‘리칭(Reaching)’으로 감동을 선사했다. 마지막으로, 주헌은 최근 발매한 솔로 미니 2집 ‘STING (Feat. Muhammad Ali)’과 ‘하늘에 머리가 닿을 때까지 (Feat. Tiger JK)’로 강렬한 래핑을 쏟아내며 솔로 무대의 대미를 장식했다.
이후 ‘아우토반(Autobahn)’을 시작으로 ‘뷰티풀 라이어(Beautiful Liar)’, ‘엘리게이터(Alligator)’, ‘슛 아웃(Shoot Out)’까지 이어진 타이틀곡 메들리는 관객들의 폭발적인 호응을 이끌어냈고, 몬스타엑스는 관객석을 직접 찾아가 팬들과 더욱 가까이 마주한 가운데, 공연장을 가득 채운 응원봉 물결 속에서 ‘파이어 앤 아이스(Fire & Ice)’로 감동적인 피날레를 완성했다.
이날 공연에서는 태국 몬베베의 깜짝 이벤트도 이어졌다. 팬들은 ‘11주년이 아니라 100주년을 함께할게’라는 애정이 담긴 슬로건 이벤트는 물론, 사전에 준비한 VCR을 깜짝 공개하며 멤버들에게 진한 감동을 선사했다. 몬스타엑스는 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 “7년 만에 다시 찾은 태국 무대인데도 여전히 뜨거운 환호와 에너지를 느낄 수 있어 감회가 새로웠다. 특히 몬베베들이 직접 이벤트를 준비해 준 마음이 너무 따뜻했고, 앞으로 이어질 투어를 더욱 힘차게 시작할 수 있을 것 같다. 이번 공연에서 얻은 에너지로 멋지고 다양한 무대 계속 보여드릴 테니 많은 기대와 응원 부탁드린다”고 소감을 전했다.
방콕 공연을 시작으로 본격적인 ‘더 엑스 : 넥서스’ 아시아 투어에 나선 몬스타엑스는 오는 28일 말레이시아에서 그 열기를 이어갈 예정이다.
댓글 0