우주소녀 다영, 올해의 서머퀸 예고…7월 ‘워터밤’ 출격

워터밤 공식 SNS에 따르면, 다영은 오는 7월 24일부터 26일 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 사흘간 개최되는 ‘워터밤 서울 2026’에 출격한다. 다영은 마지막 날인 26일 무대에 올라 관객들과 만날 예정이다.
‘워터밤’은 국내 최대 규모의 페스티벌로, 매년 화려한 라인업과 다채로운 퍼포먼스로 각광받으며 여름을 대표하는 축제로 자리매김했다. 데뷔 이래 처음으로 ‘워터밤’ 무대에 오르게 된 다영은 특유의 건강하고 에너제틱한 라이브와 파워풀한 퍼포먼스로 신흥 ‘서머퀸’에 도전한다.
다영은 지난해 9월 디지털 싱글 ‘gonna love me, right?(고나 럽 미, 롸잇?)’으로 솔로 데뷔에 나섰다. 타이틀곡 ‘body(바디)’를 통해 기존과는 다른 음악적 색채와 비주얼 콘셉트를 선보이며 솔로 아티스트로서 강렬한 첫 인상을 남겼다. ‘body’는 발매 직후 멜론 TOP100에 진입한 데 이어 주간 차트에서도 존재감을 드러냈고, 다영은 각종 음악방송을 통해 탄탄한 라이브와 에너제틱한 퍼포먼스를 펼치며 ‘body’로 음악방송 1위 트로피까지 거머쥐었다.
해외 반응도 뜨거웠다. 영국 음악 매체 NME를 비롯해 미국 경제 전문지 포브스(Forbes), 미국 방송사 폭스 13 시애틀(FOX 13 Seattle), 그리고 각국의 MTV 채널이 ‘body’를 집중 조명했고, 다영은 틱톡과 유튜브 등 글로벌 플랫폼을 통해 챌린지와 비하인드 콘텐츠 등을 연일 공개하며 국내외 팬들의 마음을 사로잡았다.
이에 다영은 지난해 11월 ‘2025 코리아 그랜드 뮤직 어워즈’에서 ‘베스트 솔로 아티스트 여자’ 부문을 수상하며 솔로 아티스트로서의 입지를 확고히 다졌다. 12월에는 NME가 발표한 ‘2025 베스트 K팝 25선’과 미국 빌보드(Billboard) ‘2025년 최고의 K팝 노래 25: 스태프 선정’ 리스트에 ‘body’로 이름을 올렸고, 미국 틴보그(Teen Vogue) 매거진은 ‘body’ 뮤직비디오를 ‘2025년 최고의 K팝 뮤직비디오’ 중 하나로 선정했다. 또 미국 연예 매체 ‘할리우드 리포터(The Hollywood Reporter)’가 발표한 ‘2025년 최고의 K팝 노래(The 40 Best K-pop Songs of 2025)’에도 포함됐다.
다영이 참여하는 ‘워터밤 서울 2026’은 오는 7월 24일부터 26일 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 개최된다.
