지드래곤 ‘홈 스위트 홈’, 써클차트 스트리밍 1억 돌파…플래티넘 획득

가수 지드래곤이 ‘홈 스위트 홈’(HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성))으로 써클차트 스트리밍 플래티넘 인증을 획득했다.
12일 한국음악콘텐츠협회(KMCA)가 운영하는 써클차트의 발표에 따르면 지드래곤의 ‘홈 스위트 홈’은 누적 스트리밍 1억 회를 돌파하며 스트리밍 부문 1플래티넘 인증을 획득했다.
이번 1플래티넘 인증은 2025년 상반기 톱400 가수별 써클지수 점유율 1위에 이은 성과로 의미를 더한다. 지드래곤은 총 12곡을 차트에 올리며 합산 점유율 5.2%로 전체 1위를 기록, 시장 내 압도적인 존재감을 수치로 증명한 바 있다. 또한 2025년 써클차트 연간 디지털 종합 차트 집계에서 ‘홈 스위트 홈’은 써클지수 약 4억 9천만 점으로 상위권에 랭크되며 폭넓은 소비력을 입증했다.
음원 강자의 면모는 국내 최대 플랫폼인 멜론에서도 드러났다. ‘홈 스위트 홈’은 발매 이후 멜론 일간차트 1위 76회, 주간차트 11주 연속 1위를 기록하며 장기 흥행을 이어왔으며, ‘2025 국내·해외 연간 톱100’에서 연간 차트 2위에 오르는 등 꾸준한 소비력을 보여줬다.
이러한 흥행 화력은 앨범의 성과로도 고스란히 이어졌다. 지난해 2월 발매된 정규 3집 ‘위버멘쉬’(Übermensch)는 발매 4시간 만에 멜론 누적 스트리밍 100만 회를 돌파하며 솔로 아티스트 역대 최단 기록으로 ‘밀리언스 앨범’에 입성했다. 또한 타이틀곡 ‘투 배드’(TOO BAD (feat. Anderson .Paak))는 발매 1시간 만에 멜론 톱100 1위에 오르는 등 폭발적인 화력을 보여준 바 있다.
