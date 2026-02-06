하츠투하츠, 20일 싱글 컴백…발랄·세련 이후 콘셉트는

하츠투하츠(Hearts2Hearts, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 오는 20일 새 싱글 ‘루드!’(RUDE!)를 발표하고 올해 ‘열일’ 시동을 건다.
하츠투하츠는 2월 20일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 싱글 ‘루드!’를 공개, 지난해 10월 첫 미니앨범 ‘포커스’(FOCUS) 이후 약 4개월 만의 신곡으로 돌아온다.
특히 하츠투하츠는 신비롭고 몽환적인 분위기의 ‘더 체이스’(The Chase), 발랄하고 긍정적인 에너지를 보여준 ‘스타일’(STYLE), 세련된 멜로디가 인상적인 ‘포커스’ 등 다채로운 색깔의 곡으로 자신들만의 음악 세계를 만들어가고 있는 만큼, 신곡 ‘루드!’로 선사할 색다른 매력의 음악과 퍼포먼스에 글로벌 팬들의 높은 관심이 쏠리고 있다.
또한 하츠투하츠는 지난해 ‘2025 MAMA’와 ‘MMA2025’를 포함한 주요 K팝 시상식에서 신인상 7관왕을 달성하고, 미국 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈’(2026 iHeartRadio Music Awards)의 ‘베스트 뉴 아티스트 (K팝)’(Best New Artist (K-pop)) 부문 후보에 오르는 등 ‘최고의 신인’다운 압도적인 기세를 증명한 데 이어, 올해 역시 ‘루드!’ 컴백 활동을 시작으로 눈부신 활약을 펼칠 전망이다.
한편, 하츠투하츠는 2월 14일 방콕 라자망갈라 내셔널 스타디움에서 열리는 ‘에스엠타운 라이브’(SMTOWN LIVE)에 출연하며, 2월 21~22일 서울 첫 팬미팅, 3월 19일(이하 현지시간) 뉴욕과 22일 LA 북미 쇼케이스, 3월 28일 자카르타 팬미팅을 개최한다.
