스트레이 키즈, 총 18번째 억대뷰 MV 보유…‘CEREMONY’ 추가

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 ‘CEREMONY’(세리머니) 뮤직비디오로 통산 18번째 유튜브 1억 뷰 기록을 세웠다.
2025년 8월 22일 공개된 스트레이 키즈 정규 4집 ‘KARMA’(카르마)의 타이틀곡 ‘CEREMONY’ 뮤직비디오는 2월 1일 오후 2시경 유튜브 조회 수 1억 회를 넘어섰다. 이에 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 축하 이미지를 게재했다.
이로써 스트레이 키즈는 ‘神메뉴’(신메뉴), ‘Back Door’(백 도어), ‘MIROH’(미로), ‘My Pace’(마이 페이스), ‘소리꾼’, ‘MANIAC’(매니악), ‘Hellevator’(헬리베이터), ‘Christmas EveL’(크리스마스 이블), ‘CASE 143’(케이스 원포쓰리), ‘특’, ‘강박 (방찬, 현진)’, ‘락 (樂)’, 일본 오리지널 곡 ‘CIRCUS’(서커스), ‘거미줄’, ‘Chk Chk Boom’(칙칙붐), ‘MEGAVERSE’(메가버스), ‘CHEESE’(치즈)와 ‘CEREMONY’까지 총 18편의 뮤직비디오를 억대 뷰 반열에 올려놓고 ‘K팝 4세대 보이그룹 중 1억 뷰 이상 뮤직비디오 최다 보유’ 타이틀을 수성했다.
미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 7연속 1위 진입작 ‘KARMA’의 타이틀곡 ‘CEREMONY’는 강렬한 트랩 EDM과 베일리 펑크(Baile Funk) 리듬이 어우러진 곡으로 뜨겁게 견뎌낸 시간을 지나 마침내 스스로를 축하하는 순간을 노래한다. 근미래 2081년을 배경으로 전개되는 뮤직비디오는 스트레이 키즈만의 ‘KARMA SPORTS’ 세계관을 규모감 있게 풀어내며 높은 몰입감을 선사한다.
지난해 각종 K팝 최초, 최고 성과를 새로 쓰며 ‘히스토리 메이커’ 입지를 굳힌 스트레이 키즈는 2026년에도 호기록 행진을 이어가고 있다. 최근 정규 1집 리패키지 앨범 ‘IN生’(인생)이 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 누적 스트리밍 수 15억 건을 달성한 데 이어 연달아 정규 1집 ‘GO生’(고생) 타이틀곡 ‘神메뉴’가 누적 재생 수 5억 회를 돌파하며 월드와이드 영향력을 재입증했다.
지난 22일(이하 현지시간)에는 프랑스 파리 라 데팡스 아레나(Paris la Défense Arena)에서 진행된 ‘노란 동전 모으기 자선 행사’(Le Gala des Pièces jaunes)에 통산 두 번째 참석해 무대를 펼치고 뜻깊은 자리를 빛냈다. 기세를 몰아 오는 6월 6일 미국 뉴욕 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(The Governors Ball Music Festival), 9월 11일 브라질 ‘록 인 리오’(Rock in Rio) 헤드라이너로 출격해 축제의 하이라이트를 장식한다.
