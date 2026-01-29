최희서, 선댄스 영화제 제대로 홀렸다…“그자체로 놀라운 발견” 호평 세례

배우 최희서가 할리우드 영화 ‘베드포드 파크’(BEDFORD PARK)로 제42회 선댄스 영화제(Sundance Film Festival)에 참석해 뜨거운 스포트라이트를 받았다.
최희서는 제42회 선댄스 영화제 미국 드라마 경쟁 부문에 오른 영화 ‘베드포드 파크’의 주연 배우로 지난 24일(현지 시각) 진행된 공식 행사에 참석했다.
‘베드포드 파크’는 감독 스테파니 안의 자전적 이야기가 담긴 장편 데뷔작으로, 한국계 미국인 여성 오드리(최희서 분)와 어릴 적 입양된 전직 레슬링 선수 일라이(손석구 분)의 사랑과 서로의 상처를 극복해 나가는 이야기를 그린 작품이다.
‘베드포드 파크’는 제42회 선댄스 영화제에서 미국 드라마 경쟁 섹션의 월드 프리미어 상영을 성황리에 마쳤다. 공식 상영 후 관객들의 뜨거운 반응과 함께 기립박수가 쏟아진 가운데 최희서는 “지난 7년 동안 꿈꿔왔던 날”이라며 “지금 관객분들 앞에 서 있는 이 자리가 믿기지 않는다”고 밝혔다. 그러면서 “영화를 보고 이렇게 뜨겁게 반응해 주실지 몰랐다”며 “스테파니 안 감독과 손석구 배우와 오랜 기간 동안 준비한 만큼 긴장도 됐는데 관객들과 함께 극장에서 영화를 보며 울고 웃으니 감개무량하다”는 특별한 소감을 전했다.
‘베드포드 파크’는 첫 공개 이후, 해외 주요 언론에서 호평과 함께 배우 최희서에 대한 찬사가 이어지고 있다. “최희서, 그 자체로 하나의 놀라운 발견이다”(THEWRAP), “최희서와 손석구, 그들은 매력적인 영화의 심장부”(Screen Daily), “최희서의 연기는 절제와 압도적인 감정, 분노 사이에서 균형을 잡는다”(IndieWire), “배우들부터 뿜어져 나오는 감정들이 믿음직스럽다”(The Hollywood Reporter), “최희서는 타인의 기대를 맞추는 데 익숙했던 오드리에게 자신이 더 나은 삶을 누릴 자격이 있다는 미묘하지만 점점 커지는 자각을 불어넣었다”(Screen Daily) 등 캐릭터의 복합적인 내면을 폭넓은 연기 스펙트럼을 담아낸 최희서에 대한 극찬이 쏟아졌다.
최희서는 “‘베드포드 파크’는 2019년, 홀로 뉴욕에 가서 오디션을 거쳐 캐스팅된 작품”이라며 “30대 초반에 캐스팅되어 30대 후반에 촬영을 마친, 나의 30대를 고스란히 담은 작품으로 매우 의미가 크다”고 할리우드 첫 주연 작품 이상의 의미를 전했다. 또한 작품을 준비하면서, 상대 배우로 손석구를 감독에게 추천하면서 적극적으로 제작 과정에 참여했다. 최희서와 손석구는 무명 시절을 함께 보내며 우정을 다져온 사이로, 서로에 대한 높은 신뢰를 바탕으로 의기투합해 ‘베드포드 파크’의 출연뿐만 아니라 제작까지 참여하는 등 많은 애정을 쏟았다.
