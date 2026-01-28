키키 신보 ‘델룰루 팩’, 中 QQ뮤직 급상승 차트 1·2위 석권

걸그룹 키키(KiiiKiii)가 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직에서 눈부신 성과를 거두며 신보 ‘델룰루 팩’(Delulu Pack)의 ‘글로벌 흥행’을 예고했다.
지난 26일 발매된 키키의 미니 2집 ‘델룰루 팩’은 발매 후 QQ뮤직 급상승 차트 1위와 2위를 동시에 석권하며 현지 리스너들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 감각적인 트랙 필름을 통해 선공개된 수록곡 ‘델룰루’(Delulu)가 1위, 타이틀곡 ‘404’(New Era)가 2위에 나란히 올라 상위권을 장식한 가운데, 앨범에 수록된 6곡 모두 10위권 내에 진입하는 기록을 세우며 키키의 글로벌 인기와 성장세를 드러냈다.
타이틀곡 ‘404’ 뮤직비디오 역시 눈에 띄는 성과를 거뒀다. 멤버들의 폭넓은 콘셉트 소화력과 다채로운 장면 전환이 인상적인 해당 뮤직비디오는 QQ뮤직 내 뮤직비디오 한국 차트 3위, 종합 순위 11위에 오르며 키키의 컴백을 향한 뜨거운 관심을 실감케 했고, 이로써 키키는 ‘글로벌 루키’로서의 입지를 한층 더 공고히 했다.
국내 음원 차트에서도 상승세는 이어지고 있다. 키키는 ‘델룰루 팩’ 발매 후 멜론 핫 100 차트에서 ‘404’로 최고 4위를 기록했으며, 앨범 전곡을 차트인시키는 쾌거를 이뤘다. 또한, 벅스 실시간 차트 최고 2위에 오른 데 이어 28일 오전 10시 기준 유튜브 인기 급상승 음악 2위를 기록하며 국내외를 아우르는 흥행을 예고하고 있다.
신보 ‘델룰루 팩’은 키키의 음악적 확장과 한층 선명해진 ‘젠지미’를 집약한 앨범이다. ‘지금의 나’로서 어디서든 자유롭게 존재하고자 하는 바람을 키키만의 시선으로 그려냈으며, 현실에 맞서기보다 색채와 질감, 서사를 덧입혀 새로운 장면을 만들어내는 주체적인 태도를 내세운다.
앨범에는 타이틀곡 ‘404’를 비롯해 ‘델룰루’, ‘언더독스’(UNDERDOGS), ‘멍냥’, ‘디지’(Dizzy), ‘투 미 프롬 미’(To Me From Me)(Prod. TABLO)까지 총 6곡이 수록됐다. 디스코와 하우스를 기반으로 베이스, 힙합, 레트로 가요 등 다양한 장르를 아우르며 키키는 ‘정답보다 태도, 진지함보다 유머’라는 명확한 방향성을 제시한다. 이를 통해 스펙트럼을 확장하는 동시에 키키만의 색을 더욱 선명히 각인시키겠다는 각오다.
한편 키키는 타이틀곡 ‘404’로 각종 음악방송을 비롯한 다양한 활동을 펼치며 본격적인 컴백 활동을 이어갈 예정이다.
