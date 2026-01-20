데이식스, 홍콩 단독 공연 성료…현지 관객들과 뜨거운 호흡

  뉴스1

JYP엔터테인먼트 제공
JYP엔터테인먼트 제공
밴드 데이식스(DAY6)가 홍콩 단독 공연을 성료했다.

데이식스는 지난 17일과 18일 이틀간 데뷔 10주년 기념 투어 ‘더 데케이드’(The DECADE) 일환 홍콩 단독 콘서트를 개최했다.

성진, 영케이, 원필, 도운은 ‘한 페이지가 될 수 있게’, ‘녹아내려요’, ‘해피’(HAPPY), ‘웰컴 투 더 쇼’(Welcome to the Show) 등 명곡 퍼레이드로 관객을 매료했다. 최신작 ‘더 데케이드’의 더블 타이틀곡 ‘꿈의 버스’, ‘인사이드 아웃’(INSIDE OUT)을 포함해 수록곡 ‘디스코 데이’(Disco Day), ‘우리의 계절’ 등 풍성한 세트리스트로 ‘믿고 듣는 데이식스’의 저력을 뽐냈다.

데이식스는 “공연이 짧다고 느껴질 정도로 저희도 관객분들도 재밌게 놀았던 것 같다, 콘서트를 하며 받는 에너지가 정말 많다”라며 “이번 추억이 더 열심히 살아갈 수 있게 하는 에너지로 남을 것 같다, 앞으로도 꾸준한 음악 작업을 통해 좋은 앨범과 무대로 다시 찾아오고 싶다”라는 소감을 남겼다.

한편 데이식스는 2025년 8월 30일과 31일 국내 밴드 사상 첫 단독 입성이자 전석 매진을 기록한 경기 고양시 고양종합운동장에서 데뷔 10주년 기념 투어 ‘더 데케이드’의 포문을 열었다.

이들은 방콕, 호찌민, 홍콩에 이어 오는 24일 마닐라, 31일 쿠알라룸푸르, 2월 7일~8일 대구, 3월 7일~8일 타이베이, 14일~15일 광주, 21일~22일 대전, 4월 18일 싱가포르, 25일~26일 도쿄, 5월 16일~17일 부산, 6월 20일~21일 고베 등지에서 단독 공연을 전개한다.

