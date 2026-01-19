BTS 뷔, 상의 탈의한 채 공허한 눈빛…포토북 공개

뷔가 19일 두 번째 포토북 ‘타입 비’(TYPE 非)를 발간했다. 2024년 선보인 ‘타입 원’(TYPE 1)에 이은 신작으로, 전작이 꾸밈없는 일상의 순간을 담았다면 이번 작품은 형식과 장르의 경계를 허무는 ‘비(非)고정성’에 초점을 맞췄다.
뷔는 기획 단계부터 촬영 전반에 직접 참여하며 자신만의 감각을 밀도 있게 담아냈다. 총 278페이지 분량으로 구성된 이번 포토북은 20개의 챕터가 하나의 흐름처럼 이어지며 전개된다. 각 챕터마다 서로 다른 콘셉트와 연출을 통해 단일한 이미지로 규정할 수 없는 ‘아티스트 뷔’의 다층적인 면모를 드러낸다. 메인 포스터에 담긴 깊은 눈빛과 감성적인 분위기 역시 포토북 전반에 대한 기대감을 끌어올린다.
포토북 발간을 기념한 오프라인 전시 ‘뷔 타입 비 온사이트 인 서울’(V TYPE 非 : ON-SITE IN SEOUL)도 열린다. 전시는 전시존과 미디어 아트존 등으로 구성되며, 관람객들은 포토북의 흐름을 따라 이동하며 작품을 시각적·입체적으로 경험할 수 있다.
현장에서만 공개되는 미공개 사진과 영상도 함께 선보일 예정이다. 전시는 오는 1월 20일부터 2월 1일까지 서울 중구 프리즈 하우스 서울에서 진행된다. 해당 공간에서 열리는 첫 사진전이라는 점에서도 의미를 더한다.
댓글 0