강은비, 임신 21주 차에 유산 ‘오열’…“다시 엄마 아들로 와 줘”

15일 강은비는 자신의 인스타그램에 “산삼아(태명), 사랑해, 다시 만나자”라는 글과 함께 짧은 영상 한 편을 게시했다.
영상 속에서 강은비는 담담한 목소리로 “(임신) 21주 차, 1월 3일 저는 산삼이와 이별했다”라고 얘기했다.
이어 강은비는 “(지난해) 12월 29일, (임신) 20주 2일 차에 정밀 초음파를 받았다”라며 “모든 것이 정상이라는 말을 듣던 중 양수가 줄어들었다는 얘기를 들었고 검사 도중 양수가 새는 것 같다는 판단으로 상급병원으로 응급 이송됐다”라고 그간의 과정에 대해 얘기했다.
강은비는 “그동안 모든 검사는 정상이었고 태동도 잘 느껴졌고 열도 통증도 없었기에 단순히 일을 무리해서 과로로 생긴 문제라고 생각했다”라면서도 “하지만 입원 이틀 만에 양수 수치가 0이라는 말을 들었고, 조기 양막파열이 의심된다는 진단과 함께 소변줄을 끼고 절대 안정 상태로 또다시 이틀을 버텼다”라고 말했다.
강은비는 “양수가 다시 생기길 그저 기도하고 기다렸다, 하지만 산삼이의 위치는 불안정했고 양수는 끝내 생기지 않았다”라며 “(의사와의 상담 끝에) 제가 너무 무지해서 제 잘못으로 아기가 고통 속에서 버티고 있다는 말속에서 저는 결정해야 했고 21주가 되는 날 산삼이를 보내줘야 하는 걸 받아들였다”라고 얘기하며 울먹거렸다.
강은비는 “유도분만으로 아기는 태어나자마자 떠났다, 제가 할 수 있었던 건 아무것도 없었고 그저 목 놓아 울어주는 것뿐이었다”라며 “그렇게 1월 3일 나의 첫 아이가 떠났다, 저는 장례 절차를 직접 하겠다는 결심으로 퇴원해 화장터로 향했다. 너무 추운 날 혼자 보내는 것이 미안해 그 자리에 멍하니 서서 울어줄 수밖에 없었다”라고 말했다.
이어 “그렇게 산삼이를 보내고 이 영상으로 마지막 추억을 남긴다”라며 “짧고도 길었던 다섯 달 엄마와 함께 해줘서 고마워, 덕분에 엄마가 되어보기도 했고 덕분에 웃고 행복했던 날들로 가득했어, 다시 엄마 아들로 찾아와주면 엄마는 널 꼭 기억하고 널 잊지 않고 더 건강하게 널 만날 준비를 하고 있을게, 사랑한다 내 아가”라고 말하며 강은비는 오열하는 목소리를 전해 안타까움을 더했다.
한편 지난해 4월 강은비 17년간 연애한 ‘얼짱’ 출신 변준필과 결혼했다. 이후 지난해 11월 인스타그램에 “감사하게도 (결혼) 단 3개월 만에 우리에게 너무나 소중한 아기 천사가 찾아왔다”라며 “저희 변비 부부가 드디어 예비 엄마 아빠가 되었다”라고 알린 바 있다.
