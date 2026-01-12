‘언더커버 미쓰홍’ 박신혜 “스무살 연기, 노안인데 일단 우겼다”

tvN 새 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’(극본 문현경/연출 박선호)은 12일 서울 구로구 신도림 더링크 호텔에서 제작발표회를 열었다.
주인공 박신혜는 나이도, 학력도, 자존심까지 한껏 낮추고 언더커버 작전에 돌입하는 홍금보 역할을 맡는다. 배울 만큼 배운 엘리트에 천상천하 유아독존, ‘여의도 마녀’로 불리는 증권감독원 자본시장감독국 최초의 여성 감독관. 그런 그가 서른다섯의 나이에 스무 살 고졸 여사원으로 제2의 인생을 살아야 하는 막중한 임무를 떠안으며 손에 땀을 쥐는 이야기가 전개된다.
서른다섯 살, 스무 살 두 설정을 소화해야 한다. 박신혜는 “시청자분들이 제 스무 살 때 모습을 알고 계신다, 세월은 어쩔 수 없는 것이다”라고 말문을 열었다.
그러면서 “외적으로 보이는 것에 있어서 노안이어도 패션이나 헤어에 차별점을 주고 우겼다, 노안이지만 스무살이라고 일단 우기고 보는 거다”라고 말해 웃음을 자아냈다.
이어 “서른다섯 살 홍금보가 정장 스타일이라면, 스무 살 때는 힙합 바지나 오버핏 셔츠를 입고 단발 스타일이다, 연기할 때도 톤의 차이가 크게 난다”라고 덧붙였다.
한편 ‘언더커버 미쓰홍’은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 레트로 오피스 코미디 드라마다. 오는 17일 밤 9시 10분 첫 방송.
