NCT위시, 첫 단독 콘서트 규모 확장…마닐라·가오슝 추가

NCT위시(엔시티 위시)가 첫 단독 콘서트 투어의 규모를 확장하며 글로벌 행보에 박차를 가한다.
엔시티 위시(시온, 리쿠, 유우시, 재희, 료, 사쿠야)는 첫 단독 콘서트 투어 ‘엔시티 위시 퍼스트 콘서트 투어’(NCT WISH 1st CONCERT TOUR) ‘인투 더 위시 : 아워 위시’(INTO THE WISH : Our WISH)의 추가 공연 일정을 확정했다. 이번 투어는 뜨거운 호응에 힘입어 3월 14일 마닐라, 3월 28일 가오슝 공연 개최를 새롭게 확정했으며, 앞서 발표된 홍콩과 마카오 공연 역시 회차를 추가하며 규모를 더욱 확대했다.
이로써 엔시티 위시는 인천을 시작으로 이시카와, 히로시마, 카가와, 오사카, 홋카이도, 후쿠오카, 아이치, 효고, 도쿄, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 타이베이, 마닐라, 마카오, 가오슝, 방콕, 자카르타까지 총 18개 지역에서 30회 공연을 펼친다. 청량하고 에너제틱한 음악과 퍼포먼스, 소원과 꿈을 테마로 한 세계관이 어우러진 무대를 통해 보다 많은 글로벌 관객과 호흡할 예정이다.
엔시티 위시는 오는 14일 일본 첫 미니앨범 ‘위시리스트’(WISHLIST)를 발표한다. 해당 앨범에는 타이틀곡 ‘헬로 멜로우’(Hello Mellow)를 비롯해 선공개된 ‘드림캐처’(Dreamcatcher), ‘팝팝’(poppop)의 일본어 버전 등 총 7곡이 수록돼 현지 팬들의 높은 관심을 얻을 것으로 기대된다.
한편 엔시티 위시는 1월 17~18일 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 ‘엔시티 위시 퍼스트 콘서트 투어’(NCT WISH 1st CONCERT TOUR) ‘인투 더 위시 : 아워 위시’(INTO THE WISH : Our WISH)의 열기를 이어간다.
댓글 0