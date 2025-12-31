‘화양연화 특별판’ 개봉…9분 6초 미공개 ‘재회’ 에피소드 포함

영화 ‘화양연화 특별판’(감독 왕자웨이(왕자웨이))이 31일 개봉한 가운데, 영화 배급사 ㈜디스테이션 측이 필람 포인트 3가지를 공개했다. ‘화양연화 특별판’은 25년 동안 숨겨두었던 미공개 에피소드가 포함된 역대 가장 긴 버전으로 오직 극장에서만 만나 볼 수 있는 비밀스럽고 아름다운 시간을 그린 로맨스 영화다.
◇ 오직 스크린에서만 느낄 수 있는 전율
‘화양연화 특별판’은 OTT나 VOD 서비스가 아닌 오직 극장 상영을 위해서만 준비된 특별한 버전이다. 4K 리마스터링을 통해 한층 더 깊어진 색감과 선명해진 미장센은 대형 스크린과 극장 사운드 시스템을 통해 압도적인 몰입감을 선사할 예정이다. 집에서는 결코 경험할 수 없는 진정한 영화적 체험을 원하는 관객들에게 이번 극장 개봉은 놓칠 수 없는 최고의 선물이 될 예정이다. ◇ 25년을 기다려온 마지막 퍼즐…9분 6초의 미공개 에피소드
그동안 소문으로만 전해지던 미공개 에피소드가 대한민국 관객들에게 최초로 공개된다. 2001년을 배경으로 한 9분 6초 분량의 에피소드는 기존 본편이 남긴 여운에 새로운 해석의 실마리를 더한다. 시간이 흐른 뒤 다른 모습으로 재회한 두 사람의 미묘한 감정선은 오랜 시간 이 영화를 품어온 팬들에게 마침내 완성된 사랑의 궤적을 보여주며 또 다른 감동을 안길 전망이다.
◇ ‘화양연화’ 최종판…감독의 의도와 가장 가깝게 완성된 마스터피스
단순한 분량 추가가 아니다. 이번 특별판은 왕자웨이 감독이 애초에 구상했던 작품의 본질에 가장 가깝게 완성된 버전이라는 점에서 그 가치가 남다르다. 감독이 수십 년간 다듬어온 서사와 미학적 비전이 온전히 구현된 이번 버전을 통해 관객들은 이전과는 다른 더욱 깊어진 왕자웨이 유니버스를 경험하게 될 것이다.
