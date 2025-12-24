일본판 ‘내 남편과 결혼해줘’, 日 올해의 검색어 드라마 부문 1위

CJ ENM과 스튜디오드래곤이 기획·제작한 일본 드라마 ‘내 남편과 결혼해줘’가 일본 ‘2025년 올해의 검색어’를 드라마 부문 1위를 차지했다.
24일 스튜디오드래곤에 따르면 일본 드라마 ‘내 남쳔과 결혼해줘’(私の夫と結婚して/ 이하 ‘일본판 내남결’)가 구글이 공개한 ‘2025년 올해의 검색어(Year in Search 2025) : 일본’에서 드라마 부문 1위에 올랐다. 일본에서는 올 한 해 ‘일본판 내남결’이 세계적 히트작 ‘오징어 게임’을 능가할 정도의 화제작으로 떠오르며 검색 트렌드를 리드한 셈이다.
일본 올해의 검색어 드라마 부문 2위는 ‘오징어 게임’(イカゲーム)이, 3위부터 10위까지는 ‘그럼 네가 만들어 봐(じゃあ、あんたが作ってみろよ)’(3위), ‘누가 공작의 춤을 보았나?(クジャクのダンス、誰が見た?)’(4위), ‘더 로열 패밀리(ザ ロイヤルファミリ )’(5위)와 같은 일본 드라마들이 순위에 이름을 올렸다.
지난 6월 아마존의 프라임비디오를 통해 전 세계에 공개된 ‘일본판 내남결’은 CJ ENM 재팬과 스튜디오드래곤이 기획을, 자유로픽쳐스와 일본에서 오랜 역사를 자랑하는 대형 제작사 쇼치쿠(松竹撮影所)가 제작을 담당한 드라마다. 코시바 후우카와 사토 타케루가 주연을, 안길호 감독과 오오시마 사토미가 각각 연출과 극본을 맡았다.
특히 ‘일본판 내남결’은 한국의 드라마 기획·제작 역량이 해외 현지 시장에서도 통한다는 것을 증명하면서 문화와 지역의 경계를 허무는 방식을 통해 K-콘텐츠 산업의 새로운 성장 모델을 제시했다는 평가를 받았다.
‘일본판 내남결’은 지난 6월 27일 공개 직후 한 달 동안 역대 아마존 오리지널 드라마 중 영어 및 비영어 콘텐츠를 통틀어 일본에서 가장 많은 시청자들이 본 작품으로 등극하며 화제작 반열에 올랐다. 일본 시청자들은 한국판과 일본판을 비교해 가며 높은 관심을 보였으며, 특히 일본 현지의 정서와 문화를 섬세하게 녹여낸 각색, 한국 제작진의 감각적인 연출 등에 후한 점수를 준 바 있다.
이밖에 ‘일본판 내남결’은 일본 아마존 프라임비디오 연간 TV 쇼 부문 톱5에 랭크되며 실사 드라마로는 이례적인 흥행 기록을 썼다. 동일 집계에서 연간 톱10에 이름을 올린 작품 중 ‘일본판 내남결’을 제외한 9개 작품은 모두 일본 애니메이션이 차지했다.
스튜디오드래곤은 ‘일본판 내남결’ 외에도 미국, 일본을 타깃으로 한 영어 및 일본어 드라마를 지속 선보일 계획이다. 스튜디오드래곤 관계자는 “현재 20여 편의 영어 및 일본어 드라마를 기획개발 중”이라며 “일드 ‘내남결 일본판’, 미드 ‘운명을 읽는 기계’ 등의 성공을 발판 삼아 글로벌 스튜디오로서의 영향력을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
