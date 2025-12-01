제시, 아시아 팬 열광시킨 ‘무대 퀸’…태국·베트남 페스티벌 출격

제시는 지난 19~20일 태국 ‘아틀라스 슈퍼 클럽 방콕’, 베트남 ‘미스 코스모 2025 더 그랜드 피날레 뷰티 & 뮤직 페스티벌’ 무대에서 각각 화려한 무대로 팬들과 만났다.
먼저 태국 공연은 세계적인 클럽 체인이자 방콕의 새로운 밤 문화 성지에서 진행됐으며, 제시는 이날 오프닝 행사의 메인 아티스트로 공연을 꾸몄다. 특히 제시의 12월 17일 생일을 기념해 즉석에서 생일 축하 파티가 열려 열기를 고조시켰다.
이어 베트남 호치민시 크리에이티브 파크에서 개최된 ‘미스 코스모 2025’ 페스티벌을 통해 열정적인 공연을 이어갔다. 온라인으로도 생중계된 해당 공연은 제시의 무대 당시 동시 시청자 수 400만 명을 기록하며 남다른 인기와 화제성을 실감하게 했다.
양일 공연에서 제시는 히트곡 ‘어떤 X’, ‘콜드 블러디드’, ‘줌’, ‘눈누난나’를 비롯해 최근 발매한 네 번째 EP ‘P.M.S.’의 신곡 ‘걸스 라이크 미’, ‘브랜드 뉴 부츠’, ‘뉴스플래시’ 등 다양한 무대를 선보였다. 특히 제시의 독보적인 라이브 퍼포먼스와 자신감 있고 당당한 애티튜드가 현지 팬들의 뜨거운 환호와 어우러져 역대급 에너지를 발산했다.
한편, 제시는 지난달 5년 만에 새 EP ‘P.M.S.’를 성공적으로 발매했다. 이어 타이틀곡 ‘걸스 라이크 미’의 댄스 챌린지로 SNS상에서 관심을 모으고 있으며, 국내외 주요 음악 전문 매체와 각종 콘텐츠를 진행하기도 했다.
다채로운 글로벌 공연에서 ‘무대 퀸’의 존재감을 증명하고 있는 제시는 2026년에도 활발한 활동을 이어갈 예정이다.
