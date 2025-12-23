홍진영 측 “‘주사이모’와 사진? 12년 전 촬영…친분도 없어”

23일 홍진영 소속사 아이엠에이치엔터테인먼트는 지난 22일 유튜브 채널을 통해 ‘주사 이모’ 이 모 씨와 홍진영이 함께 촬영한 과거 사진이 공개된 것과 관련해 입장을 냈다.
소속사는 “해당 사진은 홍진영이 ‘사랑의 배터리’ 이후 ‘부기맨’ 활동 당시에 촬영한 것으로 파악한다”며 “이를 햇수로 따져보면 약 12년 전 한 병원에서 촬영한 것으로 추측된다”고 설명했다.
이어 “사진을 확인한 홍진영 스스로 촬영 시점이 너무 오래되었고, 함께 촬영한 이 씨에 대한 기억도 전혀 나지 않는 것으로 밝혔다”고 전했다.
그러면서 “홍진영은 그동안 가수 활동을 해 오며 여러 경로를 통해 다양한 상품, 브랜드, 병원에서 협찬 인증사진 요청으로 여러 차례의 사진을 촬영해 주었지만, 해당 병원을 방문 촬영한 것은 너무 오래되어 기억할 수 없음을 전해드린다”며 “또한 이 씨와 홍진영은 SNS상에서 팔로우 관계도 아니었으며 친분 관계도 없기에 이와 관련된 추측성 보도는 자제해 주시길 간곡히 요청드린다”고 강조했다.
한편 ‘주사 이모’와 관련한 논란은 지난 3일 박나래가 매니저들에 갑질을 했다는 의혹이 제기되면서부터다. 이 과정에서 박나래는 의사 면허가 없는 ‘주사 이모’에게 링거를 맞는 등 불법 의료 행위를 받았다고 알려졌다. 이에 따라 박나래는 MBC ‘나 혼자 산다’와 ‘구해줘! 홈즈’ 그리고 tvN ‘놀라운 토요일’ 등 예능에서 하차했다. 이후 키 역시 ‘주사 이모’와 관련한 의혹이 불거졌고, 활동을 중단했다.
또한 ‘놀라운 토요일’에 함께 출연 중이던 먹방 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경)도 ‘주사 이모’ 의혹이 불거지자 19일 자신의 유튜브 채널에 “현재 제기된 논란과 의혹에 대해서는 스스로 돌아보면서 정리하고 있으며 잘못된 부분이 있다면 인정하고 변명하거나 책임을 회피하지 않겠다”고 사과하며 모든 프로그램에서 하차하고 활동을 중단한다고 밝혔다.
다만 입짧은햇님과 키는 이 씨를 소개받을 당시 의사로 소개를 받았으며, 이 씨를 실제 의사로 알고 있었다고 해명했다.
