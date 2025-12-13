김지민 “유부남과 불륜한 친구, 날 이용해 알리바이 만들어…손절”

13일 오전 방송되는 SBS Plus ‘이호선의 사이다’ 3회에서는 관계를 극단으로 만드는 불륜 사연이 이어지며 두 사람이 또 한 번 현실 사이다를 퍼붓게 만든다.
김지민은 불륜 사연을 듣던 중 “내 옛날 친구가 생각난다”라며 조심스레 입을 열어 스튜디오를 충격에 빠뜨린다. 친구가 자신의 남자친구를 소개해 준다며 불러냈는데, 한참 분위기가 무르익은 뒤 갑자기 “사실 유부남이야”라고 털어놓았다는 것. 김지민은 “나를 식당 정중앙에 앉혀놓고 불륜 자리에 끌어들인 게 너무 배신감이 들었다”라고 당시의 충격과 분노를 그대로 드러낸다.
이에 이호선은 “지민 씨를 알리바이로 쓴 것 아니냐”라며 분노하고, 김지민 역시 “알리바이처럼 나를 이용했다, ‘지금 개그맨 누구랑 있는데 바꿔줄까?’ 이런 식으로 이야기했다”라고 덧붙인다. 김지민은 “그 일 이후 바로 다음 날 손절했다”고 말해 스튜디오의 탄식을 자아낸다.
반면 김지민은 김준호와의 만족스러운 결혼 생활을 드러내 분위기를 확 바꾼다. 김지민은 이호선이 “부부도 같이 있어도 외로울 때가 있다”라고 말하자, 바로 “아닌데, 나는 없는데? 나는 하나도 안 외로운데”라고 답해 폭소를 자아낸다. 이에 이호선 역시 “참고로, 나도 그런데?”라고 응수해 스튜디오 분위기를 한층 더 유쾌하게 만든다.
제작진은 “‘이호선의 사이다’ 3회는 불륜 중독의 실체가 적나라하게 드러나는 회차가 될 것”이라며 “이호선, 김지민의 솔직한 분노와 감정이 시청자들에게 강한 공감과 통쾌함을 줄 것이다, 많은 기대 부탁드린다”라고 전했다.
