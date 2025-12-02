주영훈 “건달이 곡 써 달라고 납치…각서 쓰고 풀려났다”

지난 1일 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터리 4인용식탁’(이하 ‘4인용식탁’)에서는 작곡가 주영훈이 주인공으로 등장, 절친한 배우 윤다훈과 개그맨 윤정수, MC 박경림을 초대했다.
이 자리에서 주영훈이 “곡을 많이 만들 때는 한 달에 30곡씩 만들었다”라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. “화이트보드에 이번 달에 곡 줘야 할 가수들을 쓰면 유명한 가수들이 다 있었어”라고도 덧붙였다.
그가 “시간이 안 되는 거야. 어릴 때니까, 놀기도 놀아야지. 영감 얻기 위해서 나이트클럽도 가야지. 거기서 같은 댄스곡이 나오지만, 전주부터 사람들이 ‘와!’ 하면서 춤추러 나가는 곡이 있어”라고 솔직히 말했다. 이를 들은 박경림이 “시장 조사네~”라며 “그러니까 터보, 엄정화 노래에 그런 전주가 나올 수 있었구나”라고 고개를 끄덕였다. 주영훈이 “노래 만들 때 50%가 전주야. 뒤는 금방 만들어. 전주가 제일 어려워. 전주가 다야”라고 강조했다.
특히 주영훈이 “곡 써 달라고 건달한테 납치당한 적도 있어”라고 깜짝 고백해 충격을 안겼다. 그가 “당시 제작자들이 나이트클럽 하는 사람이 많았잖아. 양복 입은 건달들이 날 태워 가서 많이 ‘바쁜가 보다, 연락해도 안 되고’ 하더라”라며 “댄스 2곡, 발라드 2곡을 언제까지 써 주겠다고 각서 쓰고 나올 수 있었지”라고 해 충격을 더했다.
그러면서도 “이 사람들한테는 좋은 곡을 주기 싫잖아. 들었을 때 괜찮지만, 내가 볼 때는 안 좋은 곡을 주려고 했는데, (그렇게 만드는) 그게 더 힘들어”라며 속내를 털어놔 폭소를 유발했다.
