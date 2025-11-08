이민우, 아내 태반 이상 소견 후 검진…발육 지연 우려 진단에 ‘걱정’

8일 오후 방송되는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 아빠가 되기 위해 한 걸음씩 준비해 가는 이민우의 일상이 그려진다.
이날 이민우는 출산을 한 달 앞둔 예비 아내와 함께 정기 검진을 위해 산부인과를 찾는다. 아내는 임신 25주 차에 하혈을 겪었고, 앞선 검사에서는 태반이 자궁 가장자리에 붙는 ‘변연 태반’이라는 이상 소견을 들었던 상황. 태반과 탯줄 위치가 안정적이지 않으면, 태아의 발육 지연이 생길 수 있다는 의료진의 설명에 이민우는 혹시라도 아기에게 이상이 생기지는 않을까 걱정을 감추지 못한 채 곁을 지킨다.
만삭으로 숨 쉬는 것조차 힘겨워 보이는 아내는 묵직한 긴장감 속에 진료실로 들어서고, 두 사람은 초음파 결과를 기다리며 굳은 표정을 풀지 못한다.
이윽고 초음파 화면에 아기의 모습이 비치자, 이민우는 눈을 떼지 못한 채 숨을 죽이고 바라본다. 스튜디오 역시 혹시 모를 결과를 함께 지켜보는 듯 조용해지는 가운데, 아내는 “아기 코가 크다, 민우 닮았다”며 미소를 짓고, 이민우는 “전율이 온다”며 벅찬 감정을 드러낸다.
하지만 의사가 조심스레 입을 여는 순간, 다시 한번 긴장감이 감돈다. 과연 이민우와 아내는 무사히 안도의 미소를 지을 수 있을까.
