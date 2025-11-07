‘이혼 후 둘째 출산’ 이시영, 2주에 5000만원…초호화 강남 산후조리원 머문다

배우 이시영(43)이 둘째 딸을 출산한 가운데, 남다른 가격의 럭셔리 산후조리원을 이용하는 모습을 공개해 화제를 모으고 있다.
지난 5일 이시영은 자신의 인스타그램에 “하나님이 엄마에게 내려주신 선물이라고 생각하고 정윤이랑 씩씩이(태명) 평생 행복하게 해줄게”라는 글을 게시하며 득녀 소식을 전했다.
이와 함께 공개된 사진에는 호텔급으로 꾸며진 럭셔리 산후조리원의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. 특히 산후조리원 외부 테라스에는 야외 목욕을 즐길 수 있는 욕조도 마련돼 있다.
이시영이 머문 산후조리원은 서울 강남구 역삼동에 위치한 모 조리원으로, 이미 김희선, 손예진, 고소영, 이민정, 한가인, 이보영, 박신혜 등 스타 부부들이 이용한 곳으로 유명하다.
특히 조리원 공식 누리집에 따르면 이들이 머문 조리원 객실은 가장 고가의 타입으로, 2주 기준 5040만 원이다. 1박 기준으로는 360만 원 가량이다. 이때 신생아 케어를 추가하면 600만 원이 더 드는 것으로 알려졌다.
한편 이시영은 지난 2017년 음식점을 경영하는 사업가 A 씨와 결혼한 후 2018년 첫아들을 출산했지만, 올해 3월 이혼 소식을 알린 바 있다. 이후 지난 7월 사회관계망서비스를 통해 둘째 임신 소식을 전했다. 이는 이혼을 발표한 뒤의 임신 소식이었기에 눈길을 끌었다.
당시 이시영은 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째 임신을 준비했으나 수정된 배아를 이식받지 않은 채 시간이 흘렀다고 설명한 후 “이혼에 대한 이야기가 오가고 모든 법적 관계가 정리될 때쯤 공교롭게도 배아 냉동 보관 5년의 만료 시기가 다가오면서 이식을 받기로 결정했다”고 밝혔다. 다만 전남편은 이식에 동의하지 않았다며 “내가 내린 결정에 대한 무게는 온전히 제가 안고 가려 한다”고 전했다.
A 씨는 이혼 이후 둘째가 생긴 사실에 당황하면서도, 이시영의 출산과 아이 양육에 책임을 다하겠다는 뜻을 주변에 전한 것으로 알려졌다.
댓글 0