시우민, 20일 디싱 ‘오버드롭’ 발매…7개월 만의 컴백

가수 시우민(XIUMIN)이 ‘오버드롭’(Overdrop)으로 돌아온다.

20일 소속사 INB100(아이앤비백)에 따르면 시우민은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ‘오버드롭’(Overdrop)을 발매한다.

‘오버드롭’은 지난 3월 발매된 미니 2집 ‘인터뷰 엑스’ 이후 약 7개월 만에 선보이는 앨범으로, 시우민의 한층 깊어진 음악적 색채와 무대를 향한 열정을 담아냈다.

이번 앨범에는 타이틀곡 ‘오버드롭’과 수록곡 ‘파이어 플라이스’(Fireflies)까지 총 두 곡이 담겼다. 타이틀곡 ‘오버드롭’은 곡의 흐름에 따라 고조되는 사운드가 인상적인 팝 댄스곡으로, 닿을 듯 말 듯 한 팽팽한 긴장감을 표현한 가사가 다이내믹한 트랙과 어우러져 폭발적인 에너지를 선사한다. 함께 수록된 ‘파이어 플라이스’는 반딧불이를 연상시키는 신스 사운드와 어반 스타일의 트랙이 돋보이는 팝 R&B 곡으로, 서정적인 멜로디 위로 시우민의 섬세한 보컬이 더해져 따뜻한 위로를 전한다.

시우민은 대비되는 두 장르의 곡을 통해 강렬함과 따스함을 넘나들며, 다채로운 음악적 스펙트럼을 펼칠 예정이다.

한편, 시우민의 디지털 싱글 ‘오버드롭’은 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

