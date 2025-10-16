“나 완치됐어”…박미선이 조혜련에게 건넨 한마디

코미디언 조혜련이 박미선의 유방암 완치 소식을 직접 전했다.
15일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 개그우먼 이경실과 조혜련이 출연해 유재석·조세호와 유쾌한 대화를 나눴다.
이날 조혜련은 “요즘 미선 언니가 방송을 쉬고 있지 않나. 라디오에서 언니 이야기를 하다가 내 의도와 상관없이 기사가 엄청 많이 났다”고 당시를 회상했다.
이어 “어느 날 미선 언니에게 전화가 왔는데 혼날까 봐 긴장했다. 그런데 언니가 ‘나 완전 치료 끝났고, 그동안 날 위해 기도해줘서 고마워’라고 하더라”며 “대인배였다”고 전했다.
조혜련은 “그 말을 들으면서 울컥했다. 언니가 좋아졌단 얘기를 제일 먼저 나한테 해준 게 너무 고마웠다”며 “예전에 내가 힘들 때 경실 언니가 내 얘기를 방송에서 해준 이유를 이제야 알 것 같았다. 우린 혼자가 아니라 가족이다 싶더라”고 덧붙였다.
앞서 박미선은 올해 초 건강상의 이유로 활동을 중단했다. 당시 소속사는 “건강 문제로 휴식기에 들어갔다”고만 밝히며 병명은 공개하지 않았다.
하지만 지난 8월, 조혜련이 MBC 라디오 **‘두시의 데이트 안영미입니다’**에 출연해 “우리 언니 지금 너무 잘 지내고 있다. 매일 아침저녁으로 기도한다”고 언급하면서, 박미선이 유방암 진단을 받고 투병 중이었음이 뒤늦게 알려졌다.
현재 박미선은 완치 판정을 받고 회복 중인 것으로 전해졌다.
