이도현 복귀작은 홍자매 ‘그랜드 갤럭시 호텔’…신시아 함께

엔터테인먼트 서비스 넷플릭스는 13일 새 드라마 ‘그랜드 갤럭시 호텔’(극본 홍자매/연출 오충환)의 제작을 확정하고, 이도현, 신시아, 이수혁, 이수현의 캐스팅을 공개했다.
‘그랜드 갤럭시 호텔’은 최상의 서비스를 자랑하는, 영혼들을 위로하는 그랜드 갤럭시 호텔에 새롭게 등장한 사장과 귀신을 무서워하지 않는 당돌한 인간 호텔 지배인이 만나 펼쳐지는 이야기를 그린다.
‘그랜드 갤럭시 호텔’의 이야기는 죽은 영혼들을 위로하는 위령 호텔 중 전 세계 최상의 서비스를 자랑하는 그랜드 갤럭시 호텔의 사장이 실종되면서 시작된다. 호텔로 찾아온 귀신들의 각기 다른 사연과, 이승과 저승을 오가며 펼쳐지는 비밀스러운 사건 속 다채로운 이야기가 시청자들을 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.
드라마 ‘쾌걸춘향’부터 ‘내 여자친구는 구미호’, ‘최고의 사랑’, ‘주군의 태양’, ‘환혼’ 등 다채로운 캐릭터와 독특한 세계관으로 팬들의 큰 사랑을 받아온 홍자매 작가가 각본을 썼다. 또 드라마 ‘닥터스’, ‘당신이 잠든 사이에’, ‘스타트업’, ‘무인도의 디바’ 그리고 넷플릭스 드라마 ‘멜로무비’로 감성적인 연출과 세련된 영상미를 선보여온 오충환 감독이 메가폰을 잡았다. 이도현이 갑작스레 사장이 사라진 그랜드 갤럭시 호텔에 부임한 새로운 사장 은하 역을 맡아 활약한다. 은하는 비밀스러운 과거와 까칠한 성격을 지닌 인물로, 어느 날 흔적도 없이 실종된 호텔 사장의 빈자리를 대신하게 된다. 직원 중 유일한 인간인 호텔 지배인 상순은 신시아가 연기한다. 상순은 투철한 직업 정신으로 고객들을 관리하고, 귀신들과도 ‘저세상’ 친화력을 자랑하는 캐릭터로 팬들의 큰 사랑을 받을 예정이다.
이수혁은 악귀의 잔재를 청소하는 사신 백기 역으로 분한다. 스산하고 위험한 분위기를 풍기는 미스터리한 여인 석산은 이수현이 맡았다.
