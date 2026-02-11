비수도권 中企 64% “수도권과 경영환경 격차 크다”

비수도권에 위치한 중소기업 10곳 중 6곳은 수도권과의 경영 환경 격차를 실감하고 있는 것으로 나타났다. 수도권 기업의 절대 다수는 지방으로 이전할 생각이 없는 것으로 조사됐다.
중소기업중앙회는 11일 ‘지방 중소기업 지원정책 관련 의견조사’ 결과를 발표했다. 조사 대상은 중소기업 수도권 203개사, 비수도권 569개사 등 총 772개사다. 지방 중소기업 지원 정책에 대한 중소기업인들의 체감도를 파악하고, 개선 필요사항을 확인하기 위해 실시됐다.
비수도권 중소기업은 수도권과의 경영환경 격차에 대해 ‘크다’(63.4%)고 답한 비율이 가장 많았다. 반면 수도권 소재 중소기업은 ‘보통이다’(48.3%)로 답한 비율이 가장 높아 대조를 보였다.
경영환경 격차를 가장 크게 체감하는 분야로 ‘인력 확보’가 꼽혔다. 수도권 기업의 69.7%, 비수도권 기업의 66.2%가 이를 선택했다. 교통·물류·입지 등 인프라가 각각 67.4%, 51.2%로 그 뒤를 이었다.
경영환경 격차를 크게 인식하는 비율은 권역별로 차이를 보였다. 강원(79.6%)과 대경권(70.7%)의 경우 비수도권 평균인 63.4% 보다 경영 환경 격차를 크게 느끼는 것으로 나타났다. 이어 전북(62.5%), 호남권(61.4%), 중부권(61.0%), 제주(58.0%), 동남권(56.7%) 순으로 조사됐다.
이번 설문에서 수도권 기업 203개사 중 99.5%는 ‘지방 이전 계획이 없다’고 답했다. 지방 이전을 계획하지 않는 이유로는 기존직원의 지방 이전 기피가 47.0%로 가장 높은 응답을 기록했다. 뒤이어 기존 거래처와의 거리 증가 44.6%, 물류·교통·입지조건 악화 32.7%, 인력 확보의 어려움 28.7% 등이 지목됐다.
비수도권 중소기업은 중앙정부와 지방정부가 추진하는 ‘지방 중소기업 지원정책’에 대해 각각 40.4%, 43.6%가 ‘부족하다’고 응답했다. 중앙정부 지원정책이 부족하다고 느끼는 이유로는 인력 확보 어려움(53.5%), 투자·금융 접근성 어려움(43.9%), 교통·물류·입지 등 인프라 열악(33.0%) 등이 꼽혔다. 지방정부 지원정책에 대해서도 ‘인력 확보 어려움’(61.7%), ‘교통·물류·입지 등 인프라 열악’(41.5%), ‘투자·금융 접근성 어려움’(36.7%) 등을 지적했다. 중소기업중앙회 관계자는 “소재지별로 경영 환경 격차에 따른 인식 차이가 확연하게 드러난 것”이라고 분석했다.
