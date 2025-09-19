조세호 “2세 계획? 좋은 아빠 될 자신 없어…헌신할 수 있을 때”

매주 일요일 공개되는 엔터테인먼트 서비스 넷플릭스 예능 프로그램 ‘도라이버:잃어버린 핸들을 찾아서’(이하 ‘도라이버’)는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램이다.
오는 21일 공개되는 15회는 ‘토크의 신을 뽑아라’ 특집으로 꾸며지는 가운데 ‘고품격 연예인 클럽’의 회원이 되기 위한 면접이 진행된다. 조세호가 마지막 면접자로 들어서자 면접관이 된 홍진경, 김숙, 주우재, 우영은 이 시간을 기다렸다는 듯 두 주먹을 불끈 쥐고 압박 면접에 돌입한다.
김숙이 “조세호씨 결혼했습니까? 어떤 조건이 있었나요?”라고 포문을 연데 이어 주우재가 “아내분이 첫사랑입니까?”라고 묻자 조세호는 잠시 식은땀을 흘리더니 미소와 함께 “첫사랑~ 끝사랑입니다”라고 답해 웃음을 자아낸다. 이에 홍진경은 대뜸 “그걸 장담할 수 있습니까?”라며 분노를 터트리자 조세호는 “저는 사랑을 끝까지 지키겠습니다”라고 밝혔다.
마지막으로 조세호는 자신의 2세 계획을 직접 밝힌다고. 주우재가 “나는 용돈을 주려고 준비하고 있어, 조세호 2세는 언제쯤 만날 수 있나?”라고 묻자 조세호는 “둘만의 시간이 행복하고 신나서 좀 이기적일 수도 있지만 이 시간을 아기에게 뺏기면 안 될 거 같다, 아내는 좋은 엄마일 것 같은데 내가 좋은 아빠가 될 자신이 솔직히 없어서 헌신할 수 있을 때 2세를 준비하고 싶다”라고 밝혀 모두의 공감을 높인다.
