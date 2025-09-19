최수종♥하희라, 훤칠한 아들·붕어빵 딸 공개

배우 최수종·하희라 부부가 두 자녀와 함께 떠난 스페인 여행기를 직접 공개해 눈길을 끌었다. 유튜브 채널에는 현지 명소와 가족의 다정한 모습이 담겨 팬들의 관심을 모았다.
■ 유튜브로 공개된 ‘스페인 가족여행’
하희라는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘하희라이트’에 ‘스페인 가족여행1 [LIFE]’라는 제목의 영상을 올렸다. 그는 “꼭 한 번 가보고 싶었던 스페인을 가족과 함께 찾았다”며 설레는 마음을 전했다.
■ 15시간 비행 후 마드리드 도착…첫 일정은 어디?
네 가족은 15시간의 긴 비행 끝에 마드리드 도심 호텔에 도착했다. 이튿날 아침 호텔 뷰를 즐긴 뒤 본격적인 여행 일정을 시작했다. 하몽을 비롯한 현지 음식을 맛본 가족은 마요르 광장, 프라도 미술관 등을 둘러보며 기념사진을 남겼다.
■ 자녀 모습 화제…“엄마·아빠 닮은 미모와 체구”
영상에서는 두 자녀의 근황도 공개됐다. 아들 최민서 군은 훤칠한 키와 듬직한 체구로 눈길을 끌었고, 딸 최윤서 양은 엄마 하희라를 빼닮은 외모로 시선을 모았다.
최수종과 하희라는 1993년 결혼해 1999년 아들 민서 군, 2000년 딸 윤서 양을 얻었다.
