이선빈, DY기획 모델 된다…‘직장인들2’ 출격

19일 엔터테인먼트 서비스 쿠팡플레이는 예능 프로그램 ‘직장인들2’(연출 김민, 강나래) 7회에 이선빈이 출연한다고 밝혔다.
‘직장인들’은 월급 ‘루팡’과 ‘칼퇴’를 꿈꾸는 DY기획의 직장인들, 스타 의뢰인과의 심리전 속에서 펼쳐지는 리얼 오피스 생존기다.
7회 예고편에는 주말 워크숍으로 불만이 폭주한 직원들과 ‘DY기획 홍보모델’ 이선빈의 등장이 담겨 흥미를 자아낸다. DY기획 홍보모델로 발탁된 이선빈은 얼굴과 목, 팔 한가득 문신으로 도배한 파격적인 모델 활동 제안에 당황한 데 이어, ‘모델료 10억’을 운운하는 김원훈의 애드리브 공격까지 얹어져 결국 저항할 의지마저 내려놓은 모습으로 폭소를 안긴다.
한편 첫 워크숍에 어딘가 들떠 보이는 ‘후 부장님’ 백현진이 시린 눈을 봉인 해제한 모습이 앞으로 펼쳐질 웃음을 기대하게 만든다. “추석 때 5박 6일 오자”라는 백현진의 눈치코치 없는 제안에 또다시 분위기가 싸해지지만, 백현진만 알아채지 못한 채 홀로 신이 나 꽃밭을 나뒹구는 상황은 웃음을 유발한다. 무엇보다 한방을 쓰게 된 백현진과 김원훈의 야릇한 분위기까지 예고돼 궁금증을 자극한다.
그런가 하면, 워크숍 현장에는 직원들을 압박하는 듯한 문구로 도배된 현수막과, 개개인에게 지시를 내리는 듯한 문장이 프린트된 단체복이 등장해 보는 이의 마음마저 불편하게 만든다.
매화 스타 게스트들의 파격적인 활약과 날로 치열해지는 애드리브 대결로 강력한 웃음을 선사 중인 ‘직장인들’ 시즌 2는 매주 토요일 저녁 8시 오직 쿠팡플레이에서 공개된다.
댓글 0