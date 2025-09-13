‘사춘기 자녀 엄마’ 이영애 “딸, 안 꾸미면 위아래 훑어보며 지적”

13일 오후 방송되는 KBS 2TV ‘불후의 명곡’(이하 ‘불후’)은 배우 이영애의 ‘배우 이영애, 불후의 명작’ 편이 시청자를 찾는다.
15세 쌍둥이 남매를 둔 이영애는 엄마로서의 일상을 공개해 관심을 끈다. 학부모 모임도 참여한다는 이영애는 “평상시는 꾸밀 일이 없어서 털털하게 가는데, 딸이 위아래로 훑어보면서 ‘이렇게 가려고 하냐’라고 지적해서 미용실에 들른 적 있다”라며 귀여운 일화를 공개해 웃음을 자아낸다. 이에 MC 신동엽이 “모임에서 학부모들이 어려워하지는 않냐”고 묻자, 이영애는 “그러지 않으려고 더 신경 쓴다, 밥값을 많이 내거나 편안하게 다가가려고 노력한다”라고 학부모 이영애의 인간적인 모습으로 공감을 산다.
이와 함께 이영애는 피부 관리 비법은 물론 최근 관심 있는 아이돌 그룹까지 귀띔해 모두를 솔깃하게 한다는 전언이다. 이영애는 자신만의 피부 관리법에 대해 “개인적으로 연락하시면 (피부 관리 비법을) 알려드리겠다”라고 능청스럽게 운을 떼더니 “모든 걸 아래쪽에서 위쪽으로 올린다”라며 리프팅 마사지 법을 선보여 모두를 리프팅 삼매경으로 만들어버린다. 그런가 하면, 최근 관심 있는 아이돌이 있냐는 질문에는 “투모로우바이투게더(TXT)와 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)를 좋아한다”라며 수줍게 답해 모두를 놀라게 한다고.
그런가 하면, 이날 6팀의 아티스트들은 단 한 팀도 이영애를 만나본 적이 없다며 “실물을 얼른 보고 싶다”라고 잔뜩 기대감을 드러낸다. 심지어 홍경민은 “아내가 이영애 편이라고 말하니까 보러 오고 싶다고 하더라”라며 평소 자신의 방송 출연에 관심이 없던 아내의 변심에 씁쓸함을 토로해 토크 대기실을 웃음바다로 만들었다는 후문.
한편 이번 ‘배우 이영애, 불후의 명작’ 편은 이영애의 작품부터 일상 이야기와 함께, 각 장르를 대표하는 홍경민, 차지연&김다현, 육중완밴드, 포레스텔라, W24, 스테이씨 등 여섯 팀이 출격해 이영애의 필모그래피 속 이야기가 담긴 노래들로 무대를 장식한다. 이처럼 유쾌한 이영애의 매력과 6팀의 아티스트들의 환상적인 무대를 볼 수 있는 ‘배우 이영애, 불후의 명작’ 편은 13일 오후 6시 5분 시청자를 찾는다.
