장우영, 꼬리에 꼬리 무는 걱정과 추격전…신곡 뮤비 티저 공개

장우영은 오는 15일 미니 3집 ‘아님 인투’(I‘m into)와 타이틀곡 ’싱크 투 머치(Think Too Much) (Feat. 다민이 (DAMINI))‘를 발매한다. 이에 앞서 12일 0시 묘한 긴장감이 느껴지는 뮤직비디오 티저를 처음 선보였다.
영상 속 장우영이 심상치 않은 분위기를 느끼고 뒤를 돌아보자 불안, 일, 부담감 등 수많은 걱정거리가 그를 향해 달린다. 원하는 대로 일이 이루어지지 않고 집안 곳곳을 돌아다니며 정신없이 시간을 보내온 장우영은 결국 쫓아오는 고민을 피하지 못하고 고개를 돌리며 영상이 마무리된다. 긴박한 상황에 놓인 장우영이 몰아치는 잡념 앞 어떤 결론을 내릴지 궁금증을 높인다.
타이틀곡 ’싱크 투 머치 (Feat. 다민이)‘는 세련된 펑키 사운드가 인상적인 곡으로 생각에 깊게 빠진 이에게 전하는 메시지가 듣는 이들에게 공감을 선사한다. 장우영은 타이틀곡을 포함해 ’카펫‘(Carpet), ’늪‘, ’리얼리티‘(Reality), ’홈캉스‘까지 총 5곡 전곡 작업에 참여해 스스로 푹 빠져버린 시간 속 느낀 이야기를 전한다.
’싱어송라이터‘ 장우영의 확장된 음악 세계를 만날 미니 3집 ’아임 인투는 오는 15일 오후 6시 정식 발매된다. 27일과 28일에는 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 전 회차 전석 매진을 기록한 단독 콘서트 ‘하프 하프’(half half)를 개최한다.
