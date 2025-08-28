아린 “‘내여상’ 종영에 시원섭섭, 스스로 새로운 모습 발견”

28일을 끝으로 막을 내리는 KBS 2TV 수목드라마 ‘내 여자친구는 상남자’(극본 이해나/연출 유관모)에서 아린은 주인공 김지은 역을 맡아 열연을 펼쳤다.
극 중 국문과 대학생 김지은은 하루아침에 꽃미남이 된 연인을 지키기 위해 고군분투하는 인물이다. 아린은 상큼 발랄하면서도 섬세한 감정 연기로 판타지 로맨틱 코미디 장르를 이끌었으며, 예상치 못한 난관 속에서도 자신과 소중한 사람들을 지켜나가는 김지은의 감정을 세밀하게 표현하며 몰입감을 높였다.
특히 아린은 다채로운 감정을 입체적으로 그려내며 드라마의 중심을 잡았다. 덕분에 한층 성숙해진 아린의 연기력에 호평이 이어졌다.
아린은 소속사 ATRP를 통해 “‘내 여자친구는 상남자’ 스태프분들, 배우분들과 함께 정말 행복하고 즐겁게 촬영할 수 있었던 작품이다, 어느새 종영이라니 시원섭섭한 마음”이라며 “지은이를 연기하며 저 자신도 새로운 모습을 발견하고 많은 것을 배우는 소중한 시간이 됐다, 마지막으로 드라마를 사랑해 주시고 재미있게 시청해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”라고 인사를 전했다.
